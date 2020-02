Nouvelle acquisition pour CELESTE : l’opérateur rachète ARIANE.NETWORK

février 2020 par Marc Jacob

Nouvelle opération de croissance externe pour CELESTE. Après les acquisitions de VIA NUMERICA, OPTION SERVICE et plus récemment PACWAN, l’opérateur annonce sa quatrième acquisition avec le rachat D’ARIANE.NETWORK.

En effet, CELESTE et la SAEM e–tera dont le Conseil départemental du Tarn est, actionnaire principal, ont signé un contrat de cession de la filiale ARIANE NETWORK. L’opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Une conférence de presse est prévue le 10 février à Albi à 14h00 dans les locaux d’ARIANE.NETWORK pour présenter les enjeux de cette acquisition.

Basé à Albi en Occitanie, ARIANE.NETWORK est l’un des principaux opérateurs du sud de la France avec une soixantaine de collaborateurs, un datacenter écologique, un réseau de 800 km de fibre optique. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2019.

« CELESTE et ARIANE.NETWORK partagent le même ADN et ont simultanément investi dans un réseau en fibre optique et un datacenter de nouvelle génération, afin d’offrir la meilleure qualité de service à leurs clients. Ce rapprochement est une étape logique, qui va permettre d’enrichir l’offre à destination des entreprises du Tarn et de la Région.

C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre, un nouveau cap qui conforte nos choix concernant le déploiement du très haut débit sur le Tarn, dans des délais très courts, tout en donnant à ARIANE.NETWORK, une véritable perspective de développement.

Cette cession, rare de la part d’actionnaires publics démontre notre volonté de s’adapter et de répondre au mieux aux intérêts d’un territoire tout en se recentrant sur nos missions de services publics.

Cette cession permettra à ARIANE NETWORK de bénéficier de nouveaux investissements privés, et ainsi développer de nouveaux projets. Nos efforts se sont concentrés sur la cohérence du projet permettant d’assurer non seulement la pérennité de l’activité mais aussi son développement. Il s’agit donc d’une nouvelle étape décisive pour ARIANE.NETWORK qui sera désormais intégrée à un groupe d’envergure nationale. Etre un élu local, c’est savoir s’adapter. Je suis certain que CELESTE saura faire grandir ARIANE NETWORK ». ajoute Christophe RAMOND, Président du Conseil départemental du Tarn

Cette quatrième opération de croissance externe permet à CELESTE d’agrandir encore son réseau fibre optique Très Haut Débit. Celui-ci représentait déjà plus de 5000 km, avec 70 points de présence dans 26 agglomérations à travers la France.