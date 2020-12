SPIE France met l’innovation à l’honneur

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Sur les 60 expérimentations présentées par des collaborateurs, 28 ont été retenues pour concourir au Challenge SPIE France.

9 ont été primées à l’issue d’un processus de sélection qui intégrait le vote des collaborateurs sur la plateforme d’innovation Sioux, ainsi que celui d’un jury multi-filiales composé des différentes directions et de la filière « Innovation » de SPIE France.

1. Prix Bonne Pratique - Projet BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité).

Alain Herbin et Bruno Agostini de SPIE Nucléaire ont été récompensés pour une idée de maintenance des blocs autonomes d’éclairage de sécurité en environnement nucléaire amianté, procédé mis en œuvre auprès de l’un des clients de la filiale et déjà dupliqué sur d’autres applications.

2. Prix « copier c’est gagner » - Projet RPA.

Sébastien Bouillon et Julie Azzola, de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, sont venus en aide aux opérationnels de la maintenance dont le quotidien est parfois miné par la paperasserie et les rapports, et ont permis de supprimer les multiples saisies manuelles entre les GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur) des contrats et les systèmes d’information des clients.

3. Prix de la transformation digitale - Projet Hub Digital.

Daniel Beaubouchez, Jean Pierre Viandaz et Vincent Dubearnes se sont distingués pour le projet qui permet de digitaliser formulaires et process et de fluidifier les échanges. Cette innovation bénéficie à l’ensemble des collaborateurs de SPIE CityNetworks et permet de mieux exploiter les données, au service de la sécurité des collaborateurs, des clients et de l’organisation globale.

4. Prix de l’innovation pour la sécurité des personnes - Projet Sock Ball.

Jean-Yves Saint-Dizier, Géraldine Durieux, et Gilles Frémiot, de SPIE CityNetworks, ont développé un système inédit pour la sécurité des travaux en hauteur.

5. Prix de la confiance numérique – Projet ValuOty.

Carole Bonnafous, Karine Engrand, Pascal Castagné et Laurent Maille, de SPIE ICS ont été primés pour ValuOty, une offre de services autour du data management et de la data science qui permet d’exploiter et de sécuriser les données pour en partager la valeur avec les métiers. ValuOty apporte aux clients des services industrialisés qui répondent aux enjeux de qualité de vie au travail, d’efficacité énergétique et de réduction des coûts de maintenance dans la ville, l’industrie et le bâtiment intelligent.

6. Prix du collaborateur augmenté - Projet BIM et réalité mixte.

Anna Truong de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, a remporté le prix pour un projet visant à exporter les maquettes BIM des bureaux d’études, afin qu’elles servent mieux les équipes de chantier grâce à la réalité mixte. La démarche a été testée en 2020 sur plusieurs réalisations dans l’industrie pharmaceutique.

7. Prix de l’optimisation des procédés du terrain - Projet Aqua.

Guillaume Femenia de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, est lauréat pour sa solution dans le traitement des réseaux hydrauliques. Intégralement conçue en interne, cette solution a été évaluée, testée et approuvée lors des travaux réalisés sur des plateaux de bureaux de grande envergure.

8. Prix du service prédictif - Projet maintenance prédictive industrielle.

Jérôme Morisson et Alain Lagreze se sont distingués pour leur plateforme dédiée à l’Industrie 4.0. Cette plateforme combine procédés industriels, expertises et data, et a déjà fait ses preuves dans la maintenance prédictive de compresseurs à gaz.

9. Prix de l’expérience client réinventée - Projet Green@work.

Imane Benchenaa, Eric Lefèvre et Daniel Berger ont été primés pour leur prototype qui crée une passerelle entre les émotions et les données techniques, afin de piloter la qualité de vie au travail.

Depuis le 4 novembre 2020, SPIE France partage tous les vendredis sur son compte LinkedIn l'une des 9 innovations à l'honneur.