Splashtop annonce les membres de son Conseil consultatif de sécurité

décembre 2020 par Marc Jacob

Splashtop Inc a réuni des experts en matière de cybersécurité et de conformité pour former un conseil consultatif sur la sécurité de l’entreprise. Ce groupe de conseillers aide à guider Splashtop vers ses objectifs rigoureux en matière de sécurité et de conformité.

Les membres du Conseil consultatif de sécurité de Splashtop ont une grande expertise dans divers domaines de la sécurité et de la conformité. Les membres actuels sont :

• Ronn Brashear, vice-président de l’ingénierie, Hewlett Packard Enterprise (HPE) - Vice-président expérimenté de l’ingénierie et du développement de produits pour des entreprises telles que Fortinet, Pertino, Cradlepoint et Oracle ainsi que HPE, M. Brashear donne son avis sur l’intégration de pratiques de sécurité solides dans le cycle de vie du développement de produits de Splashtop. Il participe également à des examens périodiques de l’architecture et de l’infrastructure globales des produits de Splashtop.

• David Hahn, directeur de la sécurité de l’information, CDK Global, un des principaux fournisseurs de SaaS pour l’industrie automobile – M. Hahn a une compréhension approfondie et une expérience de la sécurité de pointe dans les banques et les services financiers technologiques tels que la Wells Fargo Bank, la Silicon Valley Bank et Intuit, les fabricants de TurboTax et de Quickbooks. M. Hahn a également été directeur des services de sécurité à Hearst, l’une des plus grandes sociétés privées de médias et de données, et il est conseiller au sein du conseil d’administration de plusieurs start-ups technologiques. Il apporte à Splashtop sa connaissance approfondie des cadres de sécurité et de conformité au niveau bancaire.

• Michael McAndrews, vice-président des services de sécurité des réseaux, PacketWatch - Ancien agent spécial du FBI ainsi qu’architecte principal de la sécurité, ingénieur principal en sécurité des réseaux et directeur des services de sécurité des réseaux pour de nombreuses entreprises, M. McAndrews est un spécialiste de la cybersécurité. Il apporte au conseil consultatif de sécurité de Splashtop son expérience et son expertise dans des domaines tels que les menaces persistantes avancées (APT), et d’autres défis complexes en matière de cybersécurité.

• Terry O’Daniel, responsable de l’assurance sécurité, Netflix - Avec une expérience couvrant l’ingénierie de la sécurité des réseaux, l’audit informatique, la gestion des risques technologiques et la cybersécurité, M. O’Daniel se concentre sur les domaines de l’évaluation des risques et de la conformité.

• Rick Orloff, conseiller en sécurité stratégique - Directeur de la sécurité, directeur de la sécurité de l’information, directeur de la protection de la vie privée et conseiller stratégique de longue date pour des entreprises telles qu’Apple, eBay et Kaseya ainsi que pour l’État de Californie, M. Orloff donne une vision des questions de sécurité et de conformité au niveau de l’entreprise.

• Rob Ragan, chercheur principal en sécurité, Bishop Fox - La grande expérience de M. Ragan en matière de tests de pénétration à Bishop Fox, ainsi que son expertise dans un large éventail de solutions et de stratégies de sécurité, ont été d’une valeur inestimable alors que Splashtop continue à déployer des capacités et des techniques supplémentaires pour améliorer sa posture de sécurité.

• Justin Somaini, directeur de la sécurité, Unity Technologies - M. Somaini possède une vaste expérience de la sécurité de l’information au niveau des cadres et des dirigeants dans des entreprises telles que Verisign, Symantec, Yahoo !, Box, SAP et Charles Schwab, et il a été conseiller en sécurité pour Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures et d’autres. Son expérience variée lui permet d’assister Splashtop sur un large éventail de questions de sécurité.

Les membres du Conseil consultatif de sécurité fournissent des conseils sur les pratiques de sécurité, recommandent des outils spécifiques, comme pour la sécurité avancée des terminaux, et aident à établir des processus appropriés d’évaluation des risques et de conformité.

En outre, Splashtop complète ses processus et outils internes par des conseils et des services de sociétés de sécurité externes telles que AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike et A-LIGN - plus une contribution de Bugcrowd - pour mener des audits et des analyses continues des systèmes et produits Splashtop.