SNS SECURITY distribue les solutions de WALLIX

septembre 2022 par Marc Jacob

Toujours soucieux de fournir à ses clients une offre élargie et structurée de produits et services permettant de couvrir les besoins actuels en matière de protection dans l’espace cyber, SNS SECURITY fait le choix de s’associer à WALLIX et de proposer à ses clients, une offre d’accompagnement basée sur la solution de gestion des accès à privilèges, [S]CONTROL.

Aujourd’hui, la gestion des accès à privilèges est un enjeu majeur de sécurité pour les entreprises et les organisations. Les modes de travail évoluent et les entreprises doivent offrir un accès sécurisé à un nombre croissant d’utilisateurs distants, rendant les solutions VPN traditionnelles de moins en moins pertinentes.

La solution développée par WALLIX permet de contrôler et de surveiller l’ensemble des accès aux ressources sensibles. Elle sécurise les sessions à distance avec le même niveau de contrôle, d’approbation, de suivi et de surveillance que les sessions internes, ce qui permet aux directions informatiques de contrôler, d’auditer et d’effectuer des vérifications pour leurs utilisateurs distants comme s’ils étaient au bureau.

Cette rencontre n’est bien sûr, pas due au hasard. En proposant cette solution, SNS SECURITY fait le choix, comme à son habitude, d’un partenaire fiable et stable avec lequel elle partage des valeurs et des ambitions. Depuis 2003, l’éditeur français accompagne au plus près, les entreprises dans la sécurisation des accès et des identités. Expert dans son domaine, le constructeur est devenu leader européen sur le marché de la PAM* et se démarque par son engagement auprès de ses collaborateurs et de ses partenaires, en plaçant l’humain au cœur de ses activités. Cette vision commune se retranscrit dans ce nouveau partenariat.