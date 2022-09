Le GPMSE devient membre du Campus Cyber en entrant à son capital

septembre 2022 par Marc Jacob

Projet initié par le président de la République, le Campus Cyber incarne le lieu totem de la cybersécurité qui rassemble les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. Sa mission étant de promouvoir l’excellence française en cybersécurité, en fédérant son écosystème dans un lieu commun afin de faciliter la coopération des acteurs et ainsi développer les communs de la sécurité et de la confiance numérique.

Concrètement, le Campus Cyber réunit des entreprises de toutes dimensions, des organismes de formation, des acteurs de la recherche, des associations afin de favoriser les synergies autour de projets d’innovation.

En tant qu’acteur majeur de la sécurité électronique et dans un contexte en pleine mutation sur l’accélération des technologies innovantes et des risques cyber dans nos métiers, le GPMSE a souhaité s’engager aux côtés du Campus Cyber dont il partage les ambitions, à savoir : attirer les futurs talents, favoriser l’innovation et faire rayonner l’excellence française dans un lieu centralisé.

Le GPMSE, souhaite ainsi apporter sa vision et contribuer à bâtir une société numérique de confiance grâce à la coopération et aux partages des expertises et des savoirs de tous les acteurs du campus.

Le groupement professionnel amplifie également la dimension de son pôle « Technologies numériques et Innovations » au travers de ce partenariat.

En intégrant le collège des associations du Campus Cyber, le GPMSE s’engage à apporter son expertise sur le secteur de la sécurité électronique dont les enjeux futurs sont majeurs et à participer aux groupes de travail autour des opérations, de l’anticipation, de la formation et de la mobilisation qui constituent les quatre piliers des engagements du Campus Cyber.

Dès les prochains mois, le GPMSE contribuera à l’organisation d’événements autours de la cybersécurité appliquée aux métiers de la sécurité électronique au sein du Campus Cyber.

A propos du GPMSE

Le GPMSE (Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique) œuvre pour la promotion des activités et des entreprises de sécurité électronique et numérique auprès des pouvoirs publics, des différentes instances et de l’ensemble des acteurs du secteur. Avec 1 milliard d’euros de CA, le GPMSE compte plus de 250 entreprises de télésurveillance et 16 200 salariés. A travers le GPMSE ce sont 2 millions de sites qui sont protégés ainsi que 10 millions de citoyens chez eux ou sur leur lieu de travail.