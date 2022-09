NETSCOUT SYSTEMS, INC. intégre Omnis® Cyber Intelligence (OCI), la console de Palo Alto Networks

septembre 2022 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. intégre Omnis® Cyber Intelligence (OCI), la console centrale de sa solution avancée de détection et réponse aux menaces réseau, dans Panorama™, la plateforme de gestion de Palo Alto Networks. Cette dernière gère l’ensemble des types de pares-feux de nouvelle génération fondés sur le machine learning. Cette intégration assurera aux équipes en charge de la sécurité une visibilité de bout en bout, à l’échelle et par paquets ; ce qui revêt une importance capitale pour bloquer les menaces avec rapidité et homogénéité. De plus, ce partenariat permettra aux clients communs des deux entreprises de résoudre plus facilement leurs problèmes de connectivité et de sécurité.