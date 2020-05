SMAX, la solution d’ESM de Micro Focus est disponible en SaaS en Europe

mai 2020 par Marc Jacob

SMAX réduit le TCO grâce à des fonctionnalités telles que :

• Machine learning intégré et prêt à l’emploi sans frais supplémentaire

• Auto-catégorisation des tickets d’incidents et analyse automatisée des caractéristiques des incidents

• Réduction du nombre de demandes grâce à l’assistant virtuel intelligent embarqué

• Suggestion des thèmes à gérer dans la base de connaissance

• Configurations intégralement sans code pour accélérer les délais de mise en œuvre et les montées de version - les clients SaaS utilisent toujours la dernière version

• Un modèle d’abonnement simple pour une tarification en toute transparence, flexible et évolutive

Micro Focus a pour objectif de fournir des mises à jour trimestrielles sur SMAX, apportant des améliorations fonctionnelles ou techniques à ses clients. Ainsi la version de novembre 2019 comprenait le support AWS GovCloud, Celle de février 2020.02 comprenait notamment l’enrichissement des fonctionnalités d’administration et de gestion du portail utilisateur.

La version 2020.05 comprend, en plus du lancement de la version SaaS de SMAX en Europe, un nouveau système de gestion de configuration (SACM natif), basé sur la fédération bidirectionnelle de données avec l’UCMDB permettant un accès immédiat aux données découvertes et leur utilisation dans les processus.