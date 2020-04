SCC France remporte un nouveau marché auprès de la Direction des Achats de l’État

avril 2020 par Marc Jacob

Créée par le décret du 3 mars 2016, la direction des achats de l’état est une administration française chargée de définir la politique des achats de l’État et de s’assurer de sa mise en œuvre.

D’une durée de trois ans, le marché remporté par SCC France va lui permettre de commercialiser la gamme de serveurs HPE et Bull Atos aux principaux ministères et de leur proposer des prestations de services, d’installation et d’expertise. Cette nouvelle notification, qui s’ajoute à celle déjà obtenue pour la partie stockage, permet à SCC France de se positionner comme un interlocuteur unique sur le marché « serveur/stockage » et d’accompagner de bout en bout les ministères dans leurs projets.