SPIE déploie l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins de Thésée DataCenter

avril 2020 par Marc Jacob

SPIE ICS est spécialisée dans les services liés aux infrastructures ICT, depuis l’environnement utilisateurs jusqu’au data center. La filiale a été sélectionnée pour assurer la mise en œuvre technique de ce data center de colocation particulièrement novateur. SPIE ICS se voit ainsi confier les prestations de conseil et ingénierie avant intégration ainsi que l’installation des différents équipements techniques et de sûreté. Ce contrat ambitieux vient couronner une relation privilégiée initiée en 2016.

« Nous sommes fiers de voir ce projet se concrétiser et d’en être l’un des principaux opérateurs. Nous avons très tôt fait confiance aux fondateurs de Thésée DataCenter dont l’audace et la compréhension des enjeux techniques ont été déterminantes », a déclaré Fabrice Raison, Directeur de Département chez SPIE ICS. « Nous en sommes d’autant plus heureux que nous partageons un ADN commun : la volonté d’allier innovations technologiques et efficacité énergétique ». Dès septembre 2020, plus de 40 collaborateurs de SPIE ICS seront mobilisés sur ce chantier préalablement modélisé en BIM. La livraison du projet est prévue pour le 28 février 2021.

Les équipes de SPIE ICS déploieront dans le cadre de cette mission l’ensemble de leurs compétences techniques en matière de data center. Elles s’attacheront tout particulièrement à mettre en œuvre des technologies de pointe permettant de garantir les objectifs de performance énergétique du projet. Il s’agira notamment d’atteindre une consommation électrique inférieure de 25 % à celle des data centers de colocation les plus récents avec une empreinte carbone également réduite de 25 %. « Au-delà de la solution de free-cooling, nous avons eu recours à des techniques d’intelligence artificielle. La gestion et la régulation de la température en salle seront assurées par des capteurs dont les données seront analysées en temps réel par des algorithmes. 90% du temps, les salles informatiques seront ainsi refroidies sans aucune consommation d’énergie », indique Fabrice Raison.

Autre expertise majeure apportée par SPIE ICS : la sécurisation du site avec une infrastructure de sûreté à 7 niveaux d’accès entre l’entrée sur le site et l’accès aux baies informatiques privatives et des points de passage obligés disposant des dernières technologies en termes de biométrie et de vidéosurveillance. Celles-ci seront couplées au dispositif de gestion technique du bâtiment ainsi qu’à un portail de services ouvert aux clients de Thésée DataCenter.

À propos de Thésée DataCenter

Bâti sur un site de 3 hectares le long de l’autoroute A13, Thésée DataCenter se déploie en 6 bâtiments indépendants dotés de caractéristiques inédites : sécurité renforcée, plus haute efficacité énergétique en France (technologie de free-cooling indirect avec système adiabatique), puissance évolutive permettant l’hébergement de baies haute densité (jusqu’à 20-30 kW), certification Tier IV, etc.

Ce projet cible des clients privés et publics attachés à la sécurité et à la souveraineté de leurs données ainsi que des sociétés de services de « cloud-computing » particulièrement vigilantes à disposer d’infrastructures efficientes, indépendantes et avec de fortes capacités de stockage.