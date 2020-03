Détection de fraude de documents : e-Attestations choisit ITESOFT

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Loi Sapin II, obligation de vigilance, lutte contre la corruption…, la réglementation impose aux organisations de s’assurer de plus en plus précisément de la fiabilité de leurs sous-traitants et fournisseurs. Une obligation qui implique de récolter, contrôler et archiver un nombre grandissant de documents (KBIS, attestation d’assurance responsabilité civile, attestation URSSAF…). Parallèlement, la fraude documentaire ne cesse de croître, largement portée par le document. En effet, 4 des 8 principales méthodes de fraudes s’appuient aujourd’hui sur un document falsifié. C’est dans ce contexte qu’e-Attestations, qui récolte et vérifie près de 100 000 documents administratifs par mois pour le compte de ses clients, a décidé de s’appuyer sur les technologies d’ITESOFT de détection de fraude de documents.