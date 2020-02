SCC France confirme sa certification Gold EcoVadis

février 2020 par Marc Jacob

L’agence de notation EcoVadis certifie l’engagement en matière de développement durable des entreprises, et est spécialisée dans l’évaluation des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s’appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne d’approvisionnement responsable.

Soucieux de se développer en positionnant la qualité de service, l’éthique, la responsabilité sociale et environnementale au centre de sa stratégie de croissance, le groupe SCC France a initié depuis de nombreuses années un vaste projet RSE. Portée par la Direction générale et les différentes directions métiers de l’entreprise, cette démarche RSE a permis au groupe de faire évoluer son modèle organisationnel, de renforcer son avantage concurrentiel et d’offrir à ses clients, collaborateurs, partenaires et fournisseurs un cadre de travail constructif. Parmi les actions concrètes mises en place par SCC France se distinguent par exemple l’emploi majoritaire de personnes en situation de handicap au sein de sa filiale Recycléa, la valorisation et la revente de ses déchets ou encore la mise en place d’une politique d’achats responsables.