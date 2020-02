SolarWinds lance son programme « Head Nerds »

février 2020 par Marc Jacob

SolarWinds annonce le lancement du programme SolarWinds Head Nerds qui s’inscrit dans le cadre de son engagement envers la réussite de ses clients et son partenariat avec des programmes comme le MSP Institute (plate-forme complète d’apprentissage), MSP Advice Project (proposant des contenus de pair à pair), et MSP Pulse (un outil professionnel d’analyse comparative).

Le programme Head Nerds soutient les partenaires de SolarWinds MSP en les aidant à apprendre à créer et vendre des services, à protéger leurs clients, à mettre en avant leur valeur et à se démarquer dans l’espace des services gérés en constante évolution. Il propose des formations, des ressources et des séances de consultation pour aider les prestataires de services gérés à comprendre et optimiser les principaux secteurs de croissance commerciale, notamment la sécurité, l’automatisation et les opérations.

L’équipe Head Nerds est dirigée par :

• Marc-André Tanguay, Head Automation Nerd : Spécialiste de l’automatisation, Marc-André est extrêmement expérimenté dans ce domaine et a travaillé individuellement avec des centaines de prestataires de services gérés pour les aider à créer, optimiser et utiliser les processus d’automatisation les plus efficaces dans le secteur. @automation_nerd

• Gill Langston, Head Security Nerd : Expert dans la gestion des produits, Gill Langston a travaillé directement avec des prestataires de services gérés durant une grande partie de sa carrière. Il est extrêmement compétent en matière de services gérés et de sécurité et aide principalement les fournisseurs de services gérés à améliorer leurs services de sécurité.