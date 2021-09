SASETY devient partenaire MSP de Cato Networks

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

La plateforme SASE de Cato Networks fournit une architecture de réseau et de sécurité de nouvelle génération, qui permet aux organisations de connecter de façon sécurisée n’importe quel utilisateur à n’importe quelle application, partout dans le monde.

SASETY accompagne ses clients dans la transformation de leurs infrastructures WAN et Sécurité vers des services flexibles reposant sur la plateforme SASE de Cato Networks.

Les services managés délivrés par SASETY permettent de réaliser cette transformation par étape en fonction des enjeux opérationnels, financiers et légaux des organisations. En intégrant les accès télécoms à la plateforme SASE, SASETY déploie et opère, en 24x7, l’ensemble des services de transport et de sécurité.