NetWitness nomme Massimo Vulpiani Directeur des ventes pour la zone EMEA

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Mr Vulpiani est un contributeur clé de RSA depuis plus de 20 ans. Il a récemment occupé le poste de directeur régional et généré une croissance de plus de 25% pendant qu’il dirigeait la zone Sud de l’EMEA. Après la réorganisation des business units de RSA, Mr Vulpiani a occupé le poste de directeur des ventes de NetWitness pour l’Europe du Sud. Avant RSA, il a successivement travaillé pour le Centre commun de recherche de la Commission européenne, Computer Associates et Symantec. Mr Vulpiani est diplômé de l’International Institute of Management Development, de l’école de commerce SDA Bocconi de Milan et de l’Université de Milan.