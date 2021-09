Entrust rachète Antelop Solutions pour renforcer l’émission de cartes de paiement numériques sécurisées

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Antelop Solutions, basée à Paris, a été fondée en 2014. Son portefeuille client comprend plus de 40 banques de premier plan dans 25 pays. L’entreprise compte environ 30 employés qui rejoindront Entrust lors de l’acquisition, ainsi que son fondateur et PDG Nicolas Bruley. Il continuera à diriger son équipe pour faire progresser les solutions de paiement mobile destinées aux institutions financières chez Entrust. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

La solution Antelop One Digital Card permet aux banques de fournir et de gérer des cartes numériques en toute sécurité dans les applications mobiles des clients grâce à un seul kit de développement logiciel (SDK). Ce kit comprend la gestion des jetons, les paiements NFC, l’authentification des clients, une interface sécurisée et des APIs permettant de lancer des cartes numériques pour tous les principaux portefeuilles mobiles (Apple, Google, Samsung et autres). Les solutions Antelop sont certifiées PCI-DSS et permettent de se conformer à la réglementation européenne PSD2.

En combinant les solutions d’Antelop avec le portefeuille d’émission de cartes d’Entrust, le groupe pourra aider les banques et les institutions financières du monde entier à créer des cartes de paiement et des expériences de paiement intégrées et transparentes pour leurs clients de manière sécurisée.

La clôture de l’acquisition est prévue dans les prochaines semaines. Entrust a choisi le cabinet juridique Cornet Vincent Ségurel pour cette transaction.