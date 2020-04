SANS Cyber Security Training Roadmap

avril 2020 par Marc Jacob

Tracez votre propre parcours de formation SANS pour développer vos compétences immédiates en cybersécurité et atteindre vos objectifs professionnels à long terme. Plus de 60 formations pour acquérir les compétences essentielles en opérations de cyberdéfense, en inforensique, en développement logiciel et dans les domaines des pratiques managériales en cybersécurité. Plus de 45 sont accessibles en téléformation aux formats SANS OnDemand ou Live Online. Les formations SANS vous enseignent des compétences en cybersécurité applicables immédiatement ; et les certifications GIAC valident votre maîtrise des domaines critiques et spécialisés de l’infosécurité.