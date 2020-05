Sysdream propose une formation à distance en cybersécurité

mai 2020 par Marc Jacob

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, Sysdream, la division cybersécurité du groupe Hub One, lance un dispositif exceptionnel d’accès à la formation à distance durant les périodes de confinement et de post-confinement. À l’heure où les centres de formation sont fermés, l’objectif de Sysdream est de permettre à tous de pouvoir suivre à distance et en toute simplicité des sessions de formation parfaitement adaptées aux besoins des salariés et à leurs conditions de travail.

Dans un contexte où les actes de cybermalvaillance, comme les ransomware ou les campagnes d’hameçonnage sont en nette augmentation, Sysdream propose plus d’une dizaine de formations intégrant cours théoriques et travaux pratiques : sensibilisation à la cybersécurité, tests d’intrusion, audit de site Web, audit de sécurité, etc… Ce large catalogue inclut également des formations certifiantes (ISO 27001 et CISSP) et pourra être étendu en fonction des besoins clients. Les différentes formules proposées (inter-entreprise ou intra-entreprise) s’adressent à tous les publics (CODIR, managers, techniques, opérationnels), du débutant à l’expert.

Les formations sont dispensées en ligne et en direct sous forme de demi-journées par les consultants formateurs de Sysdream afin de maximiser l’attention des participants. Les formateurs apportent à la fois leur expertise terrain et leur vision métier, offrant ainsi aux stagiaires une vision globale des enjeux liés à la cybersécurité.

Sysdream met également à disposition des participants sa plateforme unique de cyber-entraînement MALICE pendant un mois après leur formation. Ils peuvent ainsi réaliser des travaux pratiques en ligne et consulter l’ensemble des cours dispensés lors de leur formation pour approfondir leurs connaissances. Fruit de quatre ans de R&D, le portail MALICE réunit l’ensemble des outils et ressources dédiés à la formation et à l’entraînement cyber au quotidien afin répondre aux besoins pédagogiques liés à la sécurité informatique et à la cyber défense.

Une fois son centre de formation réouvert, Sysdream entend prolonger l’offre pour les participants qui ne pourront se mobiliser sur une semaine complète. Les formations auront toujours lieu en ligne mais seulement deux après-midis par semaine pour plus de flexibilité.

.