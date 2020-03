Rubrik nomme Dan Rogers au poste de président

mars 2020 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination de Dan Rogers au poste de président. Dan Rogers dirigera les opérations GTM (Go To Market))de Rubrik liées au développement produit, au marketing et à la stratégie Go To Market. Travaillant en étroite collaboration avec Brett Shirk, le Chief Revenue Officer (CRO), Dan Rogers est chargé de poursuivre l’élan de développement de la société et d’accélérer sa prochaine phase de croissance mondiale. Dan Rogers se reporte directement à Bipul Sinha, co-fondateur et CEO de Rubrik.

Dan Rogers a récemment occupé le poste Chief Marketing Officer (CMO) de ServiceNow, où, pendant les quatre dernières années, il a joué un rôle déterminant en aidant l’entreprise à innover, à se développer, à piloter son hyper-croissance ( 3,5 milliards de dollars de recettes, soit une croissance annuelle de 33 %) et à devenir un des fournisseurs de logiciels d’entreprise S&P 500 ayant connu la plus forte croissance qui lui a valu d’être nommée première entreprise la plus innovante par Forbes en 2018. Dan Rogers était plus précisément responsable de la stratégie GMT (Go To Market) de ServiceNow, des lancements produits à la création de pipeline, en passant par la tarification et sa communication, ainsi que la génération de leads, le marketing et la commercialisation produits, le développement des ventes et le relationnel clients. Avant de rejoindre ServiceNow, il a occupé des postes de direction chez AWS, Salesforce et Microsoft.