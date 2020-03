Unisys lance son programme mondial de partenariat de distribution dans la sécurité

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Unisys Corporation annonce le lancement officiel de son programme mondial de distribution dans la sécurité pour la suite de solutions Unisys Stealth® et d’autres produits et services de sécurité.

Le nouveau programme de partenariat de distribution de sécurité d’Unisys propose trois niveaux avec un ensemble d’avantages réservés – Platinum, Gold et Silver – selon la performance des partenaires. Les partenaires inscrits ont accès à des promotions, des démonstrations, diverses ressources, des matériaux co-marqués et des campagnes de marketing personnalisables consacrées à Stealth™ et aux autres offres de sécurité Unisys. Parmi les avantages figurent également des webinaires, des roadshows partenaires et des événements régionaux à venir en 2020. Des aperçus de solutions spécifiques pour les partenaires avec des exemples d’applications et des études de cas sont également disponibles.

En formalisant les relations avec les revendeurs agréés de ses solutions de sécurité, Unisys va développer la base de clientèle de ces produits et donner à ses partenaires davantage de portée sur le marché grâce à la revente de solutions comme Stealth.

Lors de la conférence RSA, Unisys a également annoncé la disponibilité de Stealth 5.0, la dernière version de son logiciel de sécurité qui fournit dorénavant une protection pour les données dans les environnements de conteneurs et Kubernetes, améliore la sécurité du data center et sécurise les nouveaux workloads.

Unisys vient, en outre, de remettre à iVision le prix du partenaire de sécurité mondial d’Unisys de l’année 2019.