Waycom mise sur Nutanix pour faciliter la gestion de ses infrastructures et accompagner la transformation IT de ses clients

mars 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce que l’hébergeur Waycom s’appuie sur ses solutions d’hyperconvergence pour simplifier la gestion de ses infrastructures et développer ses offres autour des containers, du edge computing ou de l’IoT. Pour répondre à ses besoins et à ceux de ses clients en matière d’hébergement, Waycom se doit d’adopter des solutions d’architecture performantes et novatrices. Ses clients disposent pour la plupart de clouds privés et souhaitent de plus en plus s’orienter vers des modèles hybrides, plus sécurisés et multisites. Par ailleurs, Waycom est toujours à la recherche de solutions permettant de simplifier le management de ses infrastructures pour gagner en agilité et en simplicité.