Citrix nomme un nouveau vice-président Networking pour la région EMEA

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Auparavant vice-président régional de Citrix pour le Royaume-Uni et l’Irlande, Darren Fields a pris ses nouvelles fonctions au début du mois d’avril 2020. Sous la direction de Sherif Seddik, senior vice-president et directeur général de Citrix pour la région EMEA, Darren Fields est dorénavant responsable des activités liées aux solutions de réseau dans cette région.

Avant de rejoindre Citrix en 2017, il était responsable de la division cloud et sécurité chez Vodafone en Europe du Nord, et avait auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Telefonica, EMC, BMC et Xerox.