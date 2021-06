Rosenberger OSI équipe le centre de recherche NAVER LABS Europe en fibre optique

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

NAVER LABS Europe appartient à l’entreprise coréenne NAVER, portail internet de Corée et spécialisée dans l’e-commerce, la fintech, le cloud et les services numériques. Pendant les travaux visant à rénover les bâtiments du centre, acheté en 2018, il est apparu que les fibres passant à travers les bâtiments étaient condamnées à terme. Après un court processus de sélection, l’entreprise a donc choisi Rosenberger OSI et Modul’Data Center pour la modernisation de son infrastructure fibre optique.

Après l’installation des gaines, le duo Rosenberger OSI et son installateur partenaire Modul’Data Center a pu s’atteler à la mise en place d’une offre sur mesure imaginée conformément aux attentes et aux besoins de NAVER LABS Europe. Les critères de sélection des produits devaient tenir compte de la protection, offrir les meilleures performances possibles et une possibilité d’évolution. La solution devait également proposer un tarif attractif.

Sur ce projet, la technologie MPO a donc été recommandée : grâce à des connecteurs multifibres, elle offre les conditions idéales pour la mise en place de réseaux de données performants et ce afin d’obtenir une plus grande bande passante et répondre aux ultérieurs besoins potentiels. Cette technologie rend également la mise à l’échelle et la migration vers un fonctionnement en réseau Ethernet 40/100 Gigabit plus faciles et plus efficaces avec des connecteurs certifiés officiellement pour ces débits.

Les équipes techniques ont relié en fibres préconnectorisées MPO multimode (OM4) différents bâtiments entre eux (liens de 50m à 150m). Ces trunks ont été raccordés à des cassettes haute densité (HD) et ont été intégrés dans les tiroirs PreCONNECT® SMAP-G2 HD de Rosenberger OSI.

Cette solution est un système de panneaux 19" modulaires et n’utilisant que peu de plastique pour le câblage des data centers et autres bâtiments. Avec une densité pouvant aller jusqu’à 72 ports LC Duplex ou MTP® par unité de hauteur, la face avant est maximisée. Les faces avant partielles (FAP) et les modules MTP® peuvent s’insérer sans outil et se fixer avec des clips. Les interfaces carrées PreCONNECT® permettent également de fixer les épanouisseurs des trunks sans outil.

En fonction de l’utilisation et de l’assemblage des panneaux, de nombreuses faces arrière sont disponibles pour l’entrée des câbles. Ces panneaux sont ajustables en profondeur grâce aux guides de montage 19" et peuvent ainsi s’adapter aux différents aménagements de baies.

Malgré un environnement de site classé et de bâtiments anciens qui ont engendré un peu plus de complexité lors du chantier, les interventions se sont déroulées en deux fois et ont duré 1 mois jour pour jour, avec l’accompagnement par Rosenberger OSI des équipes techniques de Modul’Data Center (Filiale d’IP Energy) sur le lancement du chantier et les tests optiques, réalisés avec succès. Le nouvel équipement fibre du centre de recherche est, à ce jour, totalement opérationnel.