Servier choisit Oracle pour unifier ses activités d’essais cliniques

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Servier choisit la plateforme Clinical One d’Oracle Health Sciences pour concrétiser sa vision stratégique d’un environnement de gestion des essais cliniques de nouvelle génération. Le lancement et la gestion des essais cliniques sont des processus longs et fortement réglementés qui nécessitent la prise en compte et le partage d’énormes quantités de données avec de multiples interlocuteurs.

« Nous recherchions une plateforme technologique nous permettant d’innover, de moderniser et de standardiser l’ensemble de notre approche des essais cliniques », déclare Patricia Belissa-Mathiot, Directrice du Développement Clinique et R&D Chief Medical Officer du Groupe Servier. « Au terme d’un processus de sélection extrêmement rigoureux et approfondi, il nous est apparu évident qu’Oracle proposait une plateforme complète et unifiée s’appuyant sur une approche robuste des données, capable d’accompagner notre projet d’environnement intégré et numérisé. Du démarrage des études jusqu’à la conduite et à la synthèse des essais, tous nos processus seront intégrés et rationalisés sur la plateforme Oracle Clinical One. Nos équipes seront capables de suivre et d’analyser les données afin d’en extraire de précieuses informations cliniques, le tout depuis une seule et même solution, ce qui nous permettra d’accélérer la mise sur le marché des thérapies qu’attendent les patients. »

Servier est un groupe pharmaceutique mondial présent dans 150 pays. Sa croissance est basée sur un engagement durable dans plusieurs domaines : maladies cardiovasculaires et métaboliques, oncologie, maladies immuno-inflammatoires et maladies neurodégénératives. La plateforme Clinical One permettra d’unifier l’environnement clinique de Servier pour faciliter le démarrage des nouveaux essais, effectuer en temps réel des modifications à mi-parcours et réunir au sein d’un même environnement de données tous les intervenants qui travaillent sur le même essai, des sociétés de recherche contractuelle jusqu’aux promoteurs.

Servier a choisi Clinical One pour ses outils partagés et ses fonctions communes, qui lui permettront d’unifier son environnement et de gagner des semaines par rapport à l’approche classique des opérations cliniques. Clinical One permettra d’améliorer l’efficacité des opérations tout au long du cycle de vie des études, avec des fonctionnalités telles que la budgétisation et les prévisions, la sélection et l’activation des sites, la randomisation et la fourniture des essais, la collecte des données et la santé mobile (mHealth), et enfin la gestion et l’analyse des données cliniques et opérationnelles.

Servier a aussi choisi Clinical One pour sa capacité à prendre en charge plusieurs aspects essentiels des essais décentralisés. La plateforme assurera ainsi la collecte des données depuis plusieurs sources en incluant notamment de nouvelles sources de données, puis harmonisera ces données en supprimant les opérations de rapprochement grâce à la constitution d’une source unique de vérité. Elle mettra en évidence des informations cliniques à forte valeur ajoutée via des tableaux de bord et des indicateurs clés de performance (KPI).