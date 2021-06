Schneider Electric adopte la plateforme d’Edge Computing de Stratus

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Stratus Technologies annonce que Schneider Electric a lancé des architectures EcoStruxure Micro Data Center standardisées sur ses plateformes d’Edge Computing dans le but d’accélérer le transfert des fonctionnalités traditionnelles des centres de données vers les environnements industriels. Ces nouvelles architectures intègrent les capacités de tolérance aux pannes et de virtualisation de Stratus aux alimentations sans interruption (ASI) de Schneider Electric pour consolider les charges de travail logicielles et utiliser des équipements critiques sans temps d’arrêt. Développés conjointement, ces micro data centers sont testés, validés et disponibles avec un logiciel préchargé afin de réduire la complexité d’ingénierie pour les intégrateurs de systèmes (SI).

Les solutions EcoStruxure Micro Data Center de Schneider Electric avec Stratus ftServer® permettent aux utilisateurs de déplacer les opérations du centre de données vers la périphérie du réseau, en déplaçant la puissance de calcul et les équipements critiques des équipements critiques pour résoudre les problèmes de latence des données et de bande passante. La capacité de virtualisation de la plateforme Stratus ftServer permet aux utilisateurs d’exécuter, superviser et contrôler simultanément des applications de gestion d’historiques sur site, d’exécution de la fabrication, de gestion de la performance des actifs et de manutention automatisée des matériaux, ainsi que des applications avancées d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (IA/ML). Conçue spécialement pour les environnements opérationnels, cette nouvelle unité est physiquement protégée dans une armoire intégrée.

Avec cette solution tout-en-un, les équipes disposent d’une solution prévalidée disponible auprès d’une source unique, l’assistance et le support technique étant assurés conjointement par Stratus et Schneider Electric.

Les intégrateurs de systèmes et les clients peuvent commander les solutions EcoStruxure Micro Data Centers en différentes configurations, éventuellement préchargées avec des logiciels industriels tels que AVEVA System Platform.

Les solutions EcoStruxure Micro Data Centers avec Stratus ftServer sont disponibles en armoires 6U, 12U ou 42U alimentées par les solutions Schneider Electric Secure Power. Chaque micro data center dispose d’un refroidissement intégré et, en option, d’une surveillance des conditions environnementales (température, humidité, fuites, fumée) et de la sécurité (capteurs de porte et caméra). Dotée d’une protection classée NEMA-12 avec filtres et ventilateurs, l’armoire 42U convient aux déploiements de plus grande envergure qui requièrent des équipements informatiques supplémentaires et où un espace informatique dédié n’est pas disponible. L’alimentation sans interruption (ASI) intelligente de Schneider Electric offre une protection contre les risques électriques, une assistance à distance et un arrêt progressif calculé.

La plateforme Stratus ftServer dispose pour sa part d’une capacité de virtualisation permettant d’exécuter simultanément plusieurs charges de travail logicielles avec tolérance de pannes pour éliminer les temps d’arrêt et les pertes de données. Chaque armoire aux dimensions rack propose trois configurations Stratus ftServer :

Stratus ftServer 2900 : prend en charge jusqu’à 10 000 E/S et deux clients distants. L’unité est alimentée par un onduleur APC Smart-UPS On-Line de 1,5 kVA avec carte de gestion réseau et capacité supplémentaire pour les appareils de moindre puissance.

Stratus ftServer 4900 : idéal pour 25 à 50 000 E/S et cinq clients distants. L’unité est alimentée par un onduleur APC Smart-UPS On-Line de 2,2 kVA avec carte de gestion réseau. Cette version dispose d’un espace rack supplémentaire de 6U pour les commutateurs, ensembles clavier-souris-moniteur (KVM) et autres périphériques informatiques.

Stratus ftServer 6900 : prend en charge jusqu’à 100 000 E/S et vingt clients distants. Cette plateforme est alimentée par un onduleur en ligne APC Smart-UPS On-Line de 3 kVA avec carte de gestion réseau.