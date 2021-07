Rohde & Schwarz Cybersecurity et YesWeHack permettent de corriger rapidement et virtuellement les vulnérabilités des applications

juillet 2021 par Marc Jacob

Les pare-feu applicatifs Web (WAF) constituent le mécanisme de protection le plus populaire pour sécuriser les applications dans les environnements des institutions publiques et des entreprises. Cependant, par manque d’expertise et de temps, beaucoup d’organisations sous-emploient ces solutions, et perdent une grande partie de leur bénéfice sécuritaire potentiel. Pour combler cette lacune, Rohde & Schwarz Cybersecurity et YesWeHack collaborent pour proposer un virtual patching basé sur R&S®Web Application Firewall.