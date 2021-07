Tufin annonce son application Rule Lifecycle Management (RLM) disponible sur sa Marketplace

juillet 2021 par Marc Jacob

Tufin® annonce la sortie de l’application Tufin Rule Lifecycle Management (RLM). Cette nouvelle application simplifie et gère le processus de révision et de certification des règles en identifiant automatiquement les règles expirées permettant alors une simple recertification ou décertification de ces dernières.

La révision des règles est généralement une tâche compliquée. L’un des plus grands défis auxquels les organisations sont confrontées dans le processus de révision des règles et de recertification est de déterminer la propriété des règles. En raison des changements d’organisation, les utilisateurs d’applications changent constamment. De plus, de nombreuses règles sont associées à plusieurs personnes, et certaines règles sont attribuées à des utilisateurs inactifs tels que ceux qui ont quitté l’entreprise.

L’application de gestion du cycle de vie des règles de Tufin permet l’orchestration de la recertification des règles entre les équipes sécurité, réseau et développement. Elle s’intègre aux CMDB pour cartographier les utilisateurs, identifier les personnes inactives pour la réaffectation des règles et orchestrer la certification. RLM automatise la recertification, les modifications de règles et la documentation, et maintient une piste d’audit fiable des certifications de règles. En outre, l’application fournit un modèle de bonnes pratiques que les administrateurs réseau peuvent configurer pour leur propre cas d’utilisation.

L’application de gestion du cycle de vie des règles est désormais disponible sur la marketplace Tufin.