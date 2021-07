La cellule « Wholesale » CELESTE ouvre son réseau Très Haut Débit aux opérateurs télécoms nationaux et internationaux

juillet 2021 par Marc Jacob

CELESTE annonce l’ouverture de sa cellule indépendante "Wholesale" entièrement dédiée à ses clients opérateurs télécoms nationaux et internationaux. Elle propose à ces opérateurs des solutions dédiées de fibre et d’interconnexion sur le territoire français et européen en s’appuyant sur les 8500 kms de réseau fibre en propre de CELESTE ainsi que sur son expertise et sa qualité de service.

Une cellule indépendante plus souple

La cellule "Wholesale" CELESTE permet l’accès à un réseau d’infrastructure fibre optique différent des réseaux traditionnels proposés par tous les opérateurs. Les clients Wholesale CELESTE peuvent ainsi à leurs propres clients des services de connectivité haut de gamme et répondre à la criticité de leurs besoins.

Ils bénéficieront ainsi d’une meilleure indépendance face aux opérateurs nationaux et d’une plus grande autonomie dans la gestion de leurs portefeuilles clients.

CELESTE leur garantit par ailleurs une grande qualité de service et un accompagnement de proximité opéré par les équipes spécifiquement mises en place dans le cadre de sa cellule « Wholesale ».

La force de CELESTE repose principalement sur son réseau en propre de fibre optique sécurisée Très Haut Débit, qui s’étend partout en France avec un déploiement de plus de 8500 km de câbles optiques grâce à 234 POPs. Disposant d’une équipe fibre dédiées pour mener les études, conduire les travaux de raccordement et effectuer la mise en production, l’opérateur se positionne de plus en plus comme une référence pour les entreprises et autres clients opérateurs.

La récente acquisition de l’opérateur Suisse VTX TELECOM permet en outre à CELESTE de poursuivre sa croissance au-delà des frontières françaises et d’investir dans le déploiement d’un réseau européen, complété par des Datacenters détenus en propre dont Marilyn (IDF) et Fil d’Ariane (Albi), deux Datacenters écologiques hautement sécurisés. Fil d’Ariane bénéficie notamment de certifications ISO27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé). Encore une fois, CELESTE réaffirme, à travers sa cellule Wholesale, son engagement envers ses clients et ses partenaires. Les piliers fondateurs de la cellule, qualité, proximité et autonomie, accompagnent parfaitement les valeurs fondamentales de CELESTE.