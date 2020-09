Rohde & Schwarz Cybersecurity est présent dans le rapport Gartner 2020 "Voice of the Customer" pour son pare-feu applicatif R&S®Web Application Firewall

septembre 2020 par Marc Jacob

Gartner Peer Insights est une plateforme d’évaluation destinée aux décideurs dans le domaine des logiciels d’entreprise et des services aux entreprises. Rohde & Schwarz Cybersecurity a obtenu une note d’évaluation globale de 4,6 points sur 5 pour son pare-feu applicatif R&S®Web Application Firewall dans Gartner Peer Insights 2020 : Voice of the Customer". Selon le rapport "Voice of the Customer", 92 % des clients recommandent la solution. Les clients ont également donné leurs avis sur le service et le support fournis par Rohde & Schwarz Cybersecurity et sur les capacités d’intégration et de déploiement de la solution de sécurité.

La voix de nos clients :

• "Une technologie excellente avec un support solide" - CISO dans l’industrie des services

• "Produit très efficace et fiable avec une technologie et un support robustes" - Ingénieur dans l’industrie des services

• "Un pare-feu puissant, fiable, stable et doté d’une technologie robuste" - Ingénieur logiciel senior dans le secteur des services

R&S®Web Application Firewall protège les applications web critiques, y compris les applications existantes et les API personnalisées, contre les attaques connues et inconnues et constitue une solution de sécurité pour les entreprises et les autorités publiques. s. Il s’adapte à tous les types d’environnement client et supporte les applications Web à hautes performances ainsi que le développement continu. Cette solution hautement évolutive peut être déployée sur site, dans le cloud public et dans des environnements hybrides / multi-cloud.