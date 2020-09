Ping Identity est reconnu leader de l’IAM pour l’Internet des Objets par Quadrant Knowledge Solutions

septembre 2020 par Marc Jacob

Ping Identity, annonce sa nomination en tant Leader Technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans le rapport SPARK Matrix for IoT IAM (Gestion des Identités et des Accès pour l’Internet des Objets), pour la deuxième année consécutive. Les rapports SPARK Matrix donnent un aperçu détaillé des principaux fournisseurs de solutions technologiques sur un marché donné.

Dans le cadre de son rapport SPARK Matrix 2020 for IoT IAM, Quadrant Knowledge Solutions a réalisé une analyse en profondeur des principaux éditeurs mondiaux de solutions de gestion des identités et des accès pour l’Internet des Objets en évaluant leur portefeuille de produits, leur présence sur le marché ainsi que les points forts de leur offre. Ping Identity a été reconnu leader en raison de sa plateforme complète Ping Intelligent Identity™, de ses fonctionnalités avancées et des importants bénéfices qu’il apporte à ses clients.

« La plateforme de gestion des ’identités et des accès de Ping Identity est largement reconnue et bien positionnée pour supporter les cas d’usage spécifiques de l’Internet des Objets, incluant une authentification forte et progressive des équipements connectés, un stockage extensible des identités, l’authentification des connexions aux équipements, un contrôle des accès aux API protégées, le stockage et la consolidation des données relatives aux objets connectés, des données d’audit immuables pour les objets connectés, l’enregistrement des utilisateurs et des équipements et une authentification sans mot de passe pour les objets connectés », a déclaré Divya Baranawal, Research Director chez Quadrant Knowledge Solutions. « Ping Identity a obtenu de très bonnes notes sur divers paramètres de performance, d’excellence technologique et d’avantages client, et elle fait partie des leaders technologiques dans notre rapport SPARK Matrix 2020 for IoT IAM », a-t-il ajouté.

Ping Identity sécurise l’identité des objets connectés avec Jitsuin

Ping Identity a noué un partenariat avec Jitsuin, un grand fournisseur de solutions de gestion des risques en mode collaboratif pour les objets connectés en entreprise et dans l’industrie. En exploitant la traçabilité de registres distribués, Jitsuin Archivist permet aux clients de Ping et à leurs partenaires d’enregistrer un historique permanent et inviolable, de l’activité des utilisateurs et des équipements connectés. Ce partenariat étend les contrôles des identités et des accès aux objets connectés en validant la qualité des données, en respectant la conformité aux réglementations existantes et en permettant une meilleure coordination avec la ‘supply chain’ de cybersécurité pour garantir des opérations sécurisées et intelligentes.