Rockwell Automation est sur le point d’acquérir Avnet

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Rockwell Automation, Inc. a signé un accord en vue d’acquérir la société israélienne Avnet Data Security, LTD. Cette acquisition permettra à Rockwell Automation de renforcer son offre de services de cybersécurité IT/OT.

Forte de plus de 20 ans d’expérience, Avnet propose un bouquet de services et de solutions cyber IT/OT, allant des audits aux services administrés IT/OT convergés, en passant par les tests de pénétration, les solutions réseau et de sécurité, et les formations.

La cybersécurité est l’un des domaines de l’activité Services de Rockwell Automation affichant la croissance la plus rapide. Pour aider les entreprises à développer, maintenir et faire évoluer leur stratégie de cybersécurité proactive, Rockwell Automation propose un ensemble complet de services et solutions. Les connaissances et l’expérience approfondies de l’équipe d’Avnet soutiendront l’objectif stratégique de Rockwell Automation, qui vise à atteindre un taux de croissance à deux chiffres dans les secteurs Solutions informatiques et Services connectés, en développant son expertise cyber et réseaux IT/OT dans le monde entier.

La transaction, qui est assujettie aux conditions et approbations réglementaires usuelles, devrait se conclure au début de l’année 2020 sans avoir d’incidence significative sur les résultats financiers 2020 de Rockwell Automation.