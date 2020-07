Rimini Street nomme Gerard Brossard au poste de directeur opérationnel

juillet 2020 par Marc Jacob

Rimini Street, Inc., (Nasdaq : RMNI) a annoncé aujourd’hui la désignation de Gerard Brossard au poste récemment créé de vice-président exécutif et de directeur opérationnel. M. Brossard est responsable des opérations mondiales de terrain de Rimini Street, ainsi que des ventes mondiales et de la réussite des Services de gestion du support et des applications de la société concernant les produits Oracle et SAP. M. Brossard sera directement subordonné au PDG de Rimini Street, Seth A. Ravin.

Le nouveau directeur opérationnel apporte des capacités éprouvées visant à soutenir la croissance accélérée de la société

Avant de rejoindre Rimini Street, M. Brossard a occupé le poste de vice-président exécutif et de directeur général du groupe Global Solutions and Services chez Rackspace, dans le cadre duquel il avait la responsabilité des résultats de l’ensemble des produits, solutions et services. Auparavant, il a exercé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur général pour Entreprise et marché intermédiaire chez Earthlink, dans le cadre desquelles il avait la responsabilité des résultats de l’unité commerciale d’une valeur de 400 millions USD. Plus tôt dans sa carrière, M. Brossard a travaillé pendant 24 ans chez Hewlett-Packard, où il a occupé plusieurs postes de direction en France et aux États-Unis. Parmi ses derniers postes chez HP figurent celui de responsable de la stratégie, de la planification et des opérations pour l’activité de logiciels de HP d’une valeur de 3 milliards USD, ainsi que celui de directeur général et de PDG des logiciels et solutions de gestion des médias enrichis.