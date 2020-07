DocuWare signe un partenariat avec Apsia et continue de développer son offre Cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

APSIA : un partenaire 100 % Cloud reconnu pour son expertise 360° de la transformation digitale

Véritable one-stop shop digital, Apsia est un expert de la numérisation des entreprises depuis plus de 30 ans. Le cabinet accompagne les entreprises tout au long de leurs projets de transformation numérique, du conseil à la maîtrise d’ouvrage et ce, sur tous types de besoins : E-commerce, Cloud CRM, Cloud ERP, Analytics, Etc.

En 2020, avec l’accélération de la digitalisation des entreprises, la société enregistre une demande croissante pour des solutions intégrant de l’intelligence artificielle, pour des services de LAD et de RAD (Lecture Automatique de Documents - Reconnaissance Automatique de Documents), notamment pour une gestion électronique optimisée des factures fournisseurs, et offrant toutes les garanties d’auditabilité.

Pionnier sur son marché, l’expertise de DocuWare est unanimement reconnue en France, et en Europe qu’il s’agisse d’adresser les ETI ou les PME. Les solutions DocuWare rendent accessible à tous la Gestion Électronique de Documents (GED) et la gestion des flux de documents (Workflow). Ces outils sont largement plébiscités au regard de leurs bénéfices en termes de gains de productivité, en favorisant la mobilité et le travail collaboratif, qu’il s’agisse de gestion comptable, commerciale ou RH. Ces solutions répondent par ailleurs en standards aux enjeux réglementaires des entreprises comme la RGPD ou l’harmonisation des normes de sécurité européennes. En choisissant DocuWare, Apsia a donc souhaité s’associer à un partenaire capable de répondre à toutes ces exigences et à la pointe des innovations avec une IA optimisée par une base de connaissance riche.

DocuWare : Une solution plébiscitée pour son interopérabilité

L’adaptabilité et la flexibilité de Docuware s’allient parfaitement aux solutions proposées par Apsia. Très axée sur le Cloud, Apsia fait de DocuWare son fer de lance pour la reconnaissance intelligente et la GED. « Grâce à DocuWare nous souhaitons proposer à nos clients une offre pérenne et reconnue pour sa maitrise de la GED et des législations. Nous commercialisions 3 ERP, à savoir : Microsoft Dynamics 365, SAP Business By Design et CEGID XRP Flex, pour lesquels nous allons développer des connecteurs permettant d’intégrer très simplement la reconnaissance des factures avec intelligence artificielle. Pour SAP, DocuWare possède déjà un connecteur donc c’est un vrai avantage. » indique Olivier Massonnat, Directeur Business Development chez Apsia.

Et de poursuivre : « Il s’agit de la solution la plus adaptée à nos clients pour capter les documents entrants, permettre une reconnaissance des factures automatiques grâce à l’IA, et un stockage sécurisé de ces dernières avec une piste d’audit fiable. Elle répondait idéalement à tous nos critères ». En effet, DocuWare a développé son propre logiciel de LAD/RAD basé sur l’auto-apprentissage et la mutualisation des modèles.

Ainsi, parmi les principaux bénéfices de la solution, Apsia a retenu :

Une solution Cloud reconnue ;

De large possibilités pour capter les documents entrants (Scan, Outlook, Email, Formulaire de dépôt, etc.) ;

Une lecture automatique des documents embarqués et une IA dernière génération pour la reconnaissance des factures ;

Un workflow qui permet de connecter DocuWare aux ERPs commercialisés par Apsia : Microsoft Dynamics 365, SAP Business By Design et Cegid XRP Flex ;

Le stockage des factures à valeur légale avec une piste d’audit fiable.

Un partenariat fort, amené à se développer

Parmi les leaders, DocuWare maitrise parfaitement la réglementation et la législation qui régissent la digitalisation en France et en Europe. « En s’associant à DocuWare, Apsia s’entoure d’un partenaire expert quant aux normes et aux législations européennes. Dans une période de mondialisation et face à un partenaire qui a de fortes ambitions à l’international, il s’agissait d’un impératif pour eux. Notre offre Cloud, hébergée en Europe, connait un véritable essor. Ce nouveau partenariat vient confirmer la pertinence de nos solutions et leur succès. » indique Olivier Rajzman, Directeur Commercial DocuWare France & Bénélux.

Dans un premier temps, ce partenariat repose sur la gestion électronique des factures et devrait prochainement évoluer afin de couvrir également les besoins en GED pour d’autres processus comme la fonction RH.