Fortinet acquiert OPAQ Networks

juillet 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce avoir acquis OPAQ Networks, un fournisseur de services d’accès Cloud sécurisé (Secure Access Service Edge - SASE) basé à Herndon, en Virginie. La solution de cloud ZTNA (Zero Trust Network Access) d’OPAQ protège les réseaux distribués des organisations, des centres de données (datacenters) aux succursales, en passant par les utilisateurs distants et les dispositifs IoT (Internet of Things).

La Fortinet Security Fabric combinée à la solution brevetée ZTNA d’OPAQ améliore l’offre SASE existante de Fortinet pour former la meilleure plateforme de sécurité Cloud SASE de sa catégorie. Elle réunit le seul véritable accès sécurisé Zero Trust du marché, un pare-feu nouvelle génération et des capacités SD-WAN à la pointe de l’industrie, la sécurité Web, le sandboxing, la sécurisation des terminaux avancés (advanced endpoints), l’authentification multi-facteur, la protection de la montée en charge multi-cloud, le rempart Cloud Access Security Broker (CASB), l’isolation du navigateur et les capacités de pare-feu des applications Web.

En outre, la plateforme d’OPAQ est conçue pour être conviviale pour les partenaires, permettant aux MSSP, aux opérateurs et aux partenaires à haute valeur ajoutée d’intégrer facilement la plateforme multi-tenant SASE dans leur propre offre. Ils apportent ainsi de la valeur à leurs clients entreprises et organisations gouvernementales, grâce à l’expertise de leur Centre d’Opérations Réseau et de leur Centre d’Opérations Sécurité et aux services professionnels avancés.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.