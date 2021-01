Reprocolor voit ses performances doublées grâce aux solutions Nutanix

janvier 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que Reprocolor, spécialiste de l’impression numérique sur tout format et tout support, a choisi de s’appuyer sur ses solutions pour moderniser son infrastructure IT et gagner en scalabilité. La société a diversifié ses activités au cours de ces dernières années, donnant ainsi naissance à Thebookedition.com, site d’auto-édition et signaletique-express.fr, site spécialisé dans la fabrication de panneaux et solutions de signalisation. Face à la création de milliers de comptes par mois générés par ses sites, Reprocolor rencontre des problèmes de stockage, celui-ci étant très sollicité et augmentant en moyenne de 20% par an. Grâce à l’apport des solutions d’hyperconvergence de Nutanix, l’infrastructure de Reprocolor est devenue plus performante, plus prévisible et surtout scalable.

Avant de faire le choix de Nutanix, Reprocolor accumulait les baies SAN principalement causées par les sites annexes de la société et les créations de comptes qui en découlaient. À raison de 2000 créations de nouveaux comptes par mois juste pour Thebookedition.com, Reprocolor faisait face à des problèmes de performances récurrents et la société jonglait entre différentes consoles d’administration. Étant seul à gérer l’infrastructure de la société, le responsable informatique, Sébastien Deroubaix faisait face à une gestion des baies de stockage SAN devenue chronophage et à des performances dégradées en raison des ajouts constants. Reprocolor adopte la virtualisation assez tôt et compte ainsi une quarantaine de VM pour environ 35 To de stockage. Face à la volumétrie colossale de ce dernier, la société a profité de la fin de vie de son matériel existant pour repenser son infrastructure. Sur les conseils de son prestataire historique, Yourax, et après avoir fait une étude approfondie du marché, la société opte pour la simplicité de Nutanix.

La gestion intégrale de son infrastructure à partir d’une seule et même console ainsi que la montée en charge simple et rapide ont convaincu le responsable informatique de faire le choix de Nutanix. Ainsi, en juin 2020 et en moins de deux semaines, la migration des 40 VM sur trois nœuds Nutanix dotés d’une capacité de stockage de 45 To a aussi été réalisée très simplement et de manière transparente pour les utilisateurs car elle n’a nécessité aucune interruption de service. Ce changement a permis à Sébastien Deroubaix d’être beaucoup plus réactif sur la récupération de fichiers grâce à la gestion avancée des snapshots évitant d’avoir à restaurer des VM complètes. Côté performances, les temps de traitement de certains fichiers ont été divisés par deux rendant le système d’information de Reprocolor plus compétitif et permettant à leurs clients d’obtenir leurs impressions dans un délai très rapide.

L’adoption de Nutanix a également contribué à une réduction d’environ 25% de la consommation énergétique de l’infrastructure IT, cet argument étant de taille pour Reprocolor qui a décidé d’adopter une démarche aussi GreenIT que possible.