Le Ministère de l’Intérieur confie la refonte du système d’information ORSEC à SCALIAN

janvier 2021 par Marc Jacob

Le Ministère de l’Intérieur vient de confier la refonte du Système d’Information de l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC), dépendant de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) à SCALIAN, entreprise française spécialisée dans le conseil en management et technologies numériques. Ce chantier a pour objectif de permettre une circulation optimale de l’information entre les différentes institutions sur le portail ORSEC, tout en offrant une utilisation simplifiée aux utilisateurs finaux et un haut niveau de sécurité.

ORSEC, le SI de la gestion de crise en France

Piloté par le Ministère de l’Intérieur, le dispositif ORSEC a pour but de gérer les différentes urgences pouvant survenir sur le territoire français (catastrophes naturelles, incendies, accidents…). Ce dernier, en plus de permettre une préparation des plans de gestion de crise en amont, permet aussi de faciliter la gestion des crises et la mise en relation entre tous les intervenants nécessaires (préfecture, police, pompier, hôpitaux …).

Véritable colonne vertébrale de la gestion de crise en France, le Système d’Information Portail ORSEC, assure la remontée des informations issues du terrain aux différents acteurs. Il permet à tous les services - quel que soit le niveau de décision (départemental, zone de défense, national) - d’être informés rapidement d’une situation de crise et de coordonner les réponses à apporter entre tous les acteurs.

Une refonte du portail pour optimiser la circulation de l’information

Datant de 2004, la refonte du Système d’Information était nécessaire pour garantir une réactivité immédiate des services en cas de crise. En 2019, le Ministère de l’Intérieur a ainsi décidé de lancer un appel d’offre et c’est SCALIAN, un acteur reconnu dans les domaines du digital et de la performance des Opérations, qui l’a remporté et a commencé à travailler sur le projet lors de l’été 2020.

« L’un des objectifs de cette refonte est d’optimiser la remontée d’informations du terrain pour mieux coordonner les réponses des entités nationales. Pour y parvenir, SCALIAN va améliorer son ergonomie, recentrer le portail sur les fonctions métiers de la plateforme et ajouter des interconnexions avec des systèmes tiers. Un autre enjeu est d’assurer la protection de cette plateforme face à des cybers menaces », explique David Clénet Chef de Projet au sein de la Digital Factory de SCALIAN.

« Dans des situations de crise, il est essentiel que l’information remonte rapidement aux services concernés et qu’elle soit bien qualifiée. Le portail ORSEC doit véhiculer des informations en temps réel et être plus robuste face aux risques en cybersécurité, tout particulièrement au regard des menaces actuelles » complète un membre de la DGSCGC.

Le dispositif devra également permettre l’interopérabilité avec les outils des différents partenaires, comme par exemple le système de gestion des opérations des pompiers. Une autre partie du dispositif portera sur la sécurisation de la plateforme qui devra être à la hauteur de son niveau stratégique dans la gestion des situations de crises en France.

Un projet emblématique pour SCALIAN

Le nouveau portail ORSEC doit être mis en service en septembre 2021. Pour réaliser ce projet, SCALIAN a pu compter sur l’expertise de sa Digital Factory de Rennes. Regroupant près de 140 personnes, les effectifs bretons de SCALIAN ont su convaincre grâce à leur expérience en pilotage de projets de refonte, en développement, en agilité et à leur expertise dans les technologies Java Angular.