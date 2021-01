SEEPEX choisit OpenText pour la gestion de ses informations critiques

janvier 2021 par Marc Jacob

OpenText™ , annonce que SEEPEX, un spécialiste mondial spécialisé dans la technologie de pompe, fait appel à OpenText™ Content Suite et OpenText™ Extended ECM for SAP® Solutions pour gérer le cycle de vie complet de ses informations. Une gestion rigoureuse de ses informations critiques est vitale pour aider SEEPEX à offrir les niveaux les plus élevés de qualité de service sur des marchés internationaux complexes. Les solutions OpenText permettent à SEEPEX de satisfaire aux exigences de conformité, d’améliorer son service client et de valoriser ses informations au maximum.

SEEPEX propose des solutions personnalisées, comprenant des pompes à vis excentrée, des systèmes de pompage et des solutions numériques, pour un large éventail d’applications dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Traditionnellement, SEEPEX employait une combinaison de systèmes pour stocker et gérer les informations liées à la conception, la fabrication, l’installation, l’exploitation et la maintenance de ses produits. La société avait besoin d’une solution unifiée afin de gérer ses informations tout au long du cycle de vie de ses produits – des plans de conception jusqu’aux e-mails des clients en passant par les manuels d’utilisation – et de les rendre accessibles au sein de son système SAP.

« La décision d’étendre notre utilisation d’OpenText a été facile à prendre », commente Roland Rottländer, responsable du traitement des données chez SEEPEX. « OpenText nous apporte exactement ce dont nous avons besoin : une plateforme unifiée de gestion des contenus d’entreprise pour nos 800 utilisateurs. OpenText accélère le traitement, améliore l’agilité, réduit les coûts et renforce la conformité en rendant ces contenus accessibles partout, quelle que soit la source originale des documents. Nous pouvons ainsi atteindre nos objectifs en matière de croissance de l’activité, d’excellence du service client et de fidélisation de la clientèle. »

Grâce à OpenText, les utilisateurs de SEEPEX peuvent désormais effectuer leurs activités opérationnelles au quotidien avec plus de facilité. SEEPEX exploite les solutions OpenText suivantes pour gérer son volume croissant d’informations :

• OpenText Content Suite connecte les informations dans l’ensemble de l’entreprise avec les utilisateurs et systèmes qui en ont besoin, tout en instaurant une gouvernance de pointe à chaque étape.

• OpenText Extended ECM for SAP Solutions optimise la gestion, le stockage et le partage des informations entre les processus métier en rendant ces contenus accessibles à l’intérieur et à l’extérieur de SAP.

• OpenText Email Archiving for Microsoft Exchange gère les e-mails, réduit les coûts de stockage et améliore les performances des serveurs.

• OpenText Archiving for SAP Solutions archive en toute sécurité la totalité des documents et données métier SAP, tout en préservant leur accessibilité. « Les retours des utilisateurs sont positifs et les solutions OpenText jouent un rôle critique pour SEEPEX. Nous disposons à présent d’un seul et même système central fiable, au service de tous nos collaborateurs », ajoute Roland Rottländer.

SEEPEX a travaillé en étroite collaboration avec Doctra GmbH, partenaire d’OpenText, à la planification et à la réalisation du projet. A l’avenir, SEEPEX entend mettre en œuvre les plus récentes innovations en vue d’une expérience utilisateur plus personnalisée et mobile. En outre, tous les applicatifs métier comportant des éléments de gestion documentaire seront étudiés dans l’optique de leur intégration à la plateforme OpenText.