Rapport 2023 sur les tendances informatiques : l’observabilité fait progresser l’automatisation et améliore la capacité d’innovation, et pourtant son adoption en est encore à ses débuts

septembre 2023 par SolarWinds

SolarWinds a dévoilé les conclusions de son rapport 2023 sur les tendances informatiques : Leçons des leaders de l’observabilité. Le rapport explique comment les entreprises peuvent appliquer des mesures proactives pour maximiser les avantages de leurs solutions d’observabilité, intégrer les pratiques conseillées dans les implémentations et atténuer les problèmes d’adoption courants. Il en ressort également que les entreprises qui mettent en œuvre des solutions d’observabilité sont plus efficaces d’un point de vue opérationnel, qu’elles accélèrent leurs initiatives d’innovation et qu’elles affichent globalement des résultats financiers à la hausse.

Publié avant la journée des professionnels de l’informatique de 2023 qui tombe le 19 septembre cette année, ce nouveau rapport met en évidence un contraste frappant entre les entreprises qui ont adopté l’observabilité et leurs homologues qui ne l’ont pas adoptée. Parmi les conclusions, l’enquête a révélé que les leaders de l’observabilité, à savoir ceux qui adoptent les pratiques conseillées pour exploiter l’observabilité et qui annoncent de meilleurs résultats informatiques et commerciaux en conséquence, sont trois fois plus susceptibles de déclarer que leur entreprise se porte très bien et accroît ses revenus, plus de deux fois plus susceptibles de tenir les mêmes propos pour ce qui est de l’efficacité opérationnelle, et deux fois et demie plus susceptibles de déclarer qu’ils affichent des résultats exceptionnels pour ce qui est de la vitesse d’innovation. Les leaders de l’observabilité ont également mieux noté l’expérience des employés de leur entreprise, en citant des niveaux inférieurs d’épuisement des employés et moins d’écarts de compétences au sein de leurs équipes.

Ces points clés tombent à un moment critique. En effet, les environnements informatiques sont de plus en plus complexes et les entreprises ont donc de plus en plus de difficultés à résoudre efficacement les problèmes informatiques. D’après les conclusions, une moyenne de neuf baisses de tension ou pannes se produisent chaque mois dans une entreprise typique. Elles durent environ douze heures chacune et coûtent à l’entreprise une moyenne de 13,7 millions de dollars par an. L’observabilité est apparue comme une solution qui permet non seulement de détecter de manière préventive les anomalies et les éventuels problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en pannes graves, mais également de résoudre ces problèmes de manière proactive, à leur stade initial, et d’empêcher toute panne future.

« Les conclusions du rapport de cette année ont révélé que les ralentissements et pannes informatiques ont un impact significatif sur les résultats des entreprises », a déclaré Laurent Delattre, vice-président des ventes Europe, Moyen-Orient et Afrique chez SolarWinds. « Alors que les entreprises françaises doivent déjà faire face à la hausse des coûts, l’intérêt commercial d’investir dans des outils d’observabilité, conçus pour détecter de manière préventive les anomalies et les problèmes potentiels avant qu’ils ne dégénèrent en pannes majeures, est plus clair que jamais. »

L’enquête a aussi mis en lumière des tendances parmi les leaders de l’observabilité qui signalent moins de problèmes, également moins fréquents, au sein de leur écosystème. En effet, elle révèle que la plupart d’entre eux :

Investissent dans leurs objectifs prioritaires : les données indiquent que les entreprises qui font appel à des solutions d’observabilité pour répondre aux priorités les plus critiques pour leur croissance et leur réussite améliorent l’expérience de leurs clients (96 %), accélèrent les initiatives d’innovation (71 %), réduisent le délai de résolution des problèmes (71 %) et leur détection (60 %), et augmentent leur efficacité opérationnelle (55 %).

Sont plus automatisés et intégrés : les leaders de l’observabilité qui adoptent des solutions d’automatisation et investissent dans des outils qui améliorent l’efficacité sont 214 % plus susceptibles de dire qu’ils sont très performants en termes d’efficacité opérationnelle, 750 % plus susceptibles de dire qu’ils sont très performants en termes de résolution automatique des alertes complexes et 300 % plus performants pour ce qui est de la collecte automatique de données de diagnostic en arrière-plan pour le personnel du support informatique.

Sont en avance sur le plan informatique : les données collectées indiquent que ceux qui ont une longueur d’avance en matière d’observabilité se démarquent également avec une avance considérable pour ce qui est de la surveillance, de la détection et de la résolution des erreurs qui risqueraient par ailleurs de provoquer une interruption de l’activité de l’entreprise. Dans le domaine de l’informatique, les leaders de l’observabilité sont 233 % plus performants en ce qui concerne la remontée automatique des tickets, 213 % plus performants pour ce qui est de la résolution automatique des alertes simples et 36 % plus performants en termes de définition des niveaux d’alerte en fonction des comportements passés.

SolarWinds offre à ses clients des solutions d’observabilité sur la pile entière qui fournissent aux entreprises, quels qu’en soient la taille et le secteur, une visibilité de bout en bout, à moindre coût, et des renseignements exploitables pour accélérer la résolution des problèmes à l’aide de fonctions puissantes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Ces solutions SaaS entièrement intégrées, sur site et cloud natives, notamment SolarWinds Observability et Hybrid Cloud Observability, garantissent une visibilité complète sur les environnements hybrides et multiclouds.