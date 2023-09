Etude Axway : la situation actuelle des entreprises en termes de stratégies de gouvernance et de Marketplace d’API

septembre 2023 par Axway

Le principal enseignement qui ressort de l’étude est que, pour les entreprises ayant majoritairement ouverts l’accès à leurs services digitaux, les enjeux se déplacent désormais sur leur capacité à inventorier, gouverner et surtout bien exposer ces services.

Pourquoi cette évolution ? Pour favoriser l’adoption de ces services numériques, en générer de la valeur business et ainsi obtenir un retour sur investissement de leur effort de digitalisation.

Comment atteindre cet objectif ? Les entreprises cherchent à centraliser leurs services numériques, qu’ils se présentent sous forme d’API ou d’autres formats, pour les transformer en produits digitaux monétisables. Elles souhaitent les exposer via une Marketplace (interne ou externe) afin d’engager davantage l’écosystème, et ainsi en générer de la valeur

Pour Axway, une marketplace d’API permet de découvrir l’ensemble des services, de les exposer sur un portail pour les producteurs et les consommateurs - en interne, en externe ou les deux - de composer des produits digitaux, d’en monitorer l’usage en temps réel et de les monétiser.

Où en sont les entreprises aujourd’hui selon l’étude ?

67% des entreprises exposent leurs services digitaux en interne et en externe

(Contre 18% uniquement en interne, 8% uniquement en externe et 7% qui ne les exposent pas.)

82% au total affirment répertorier leurs services digitaux :

43% à travers un catalogue unifié

23% sous forme d’inventaire actualisé manuellement

16% sous forme d’inventaire actualisé automatiquement.

« Assurément les entreprises ont compris l’enjeu stratégique autour de l’ouverture de leurs systèmes d’information et proposent des services digitaux avec l’ambition de les voir utilisés », se réjouit Emmanuel Méthivier, catalyst chez Axway.

« Si une écrasante majorité affirme répertorier ses services digitaux, vont-elles jusqu’au bout de leur démarche ? La question de l’exhaustivité peut être légitimement posée. Les entreprises, centralisent-elles toutes leurs services dans un seul référentiel ? Ainsi, au sein d’un catalogue actualisé manuellement, rien ne garantit que le produit digital soit gouverné, faute de référencement automatique et industrialisé. »

Pour Axway, ceci pourrait ainsi expliquer ce chiffre de 43% d’entreprises affirmant être équipées d’un catalogue unifié qui peut sembler élevé, alors que les outils permettant cette exhaustivité ne sont pas encore aussi démocratisés sur le marché.

Autres principaux résultats de l’étude

37% des entreprises déclarent avoir une gouvernance centralisée de l’IT, 15% une gouvernance étendue IT & métiers et 14% une gouvernance indépendante. À l’inverse, 20% des entreprises interrogées n’ont pas de gouvernance.

63% des répondants proposent des produits digitaux, 17% ont le projet d’en proposer et 20% n’ont pas encore franchi ce cap.

Majoritairement développées en interne (34%), les entreprises ont fait le choix de marketplaces s’appuyant souvent des CMS modifiés pour exposer les services digitaux.

En parallèle, 49% utilisent des solutions de marketplace d’éditeurs (31% des solutions gérées en interne, 18% des solutions externalisées).

37% des entreprises affirment monétiser leurs services, soit à travers un modèle payant à l’usage (35%) soit un modèle gratuit avec monétisation indirecte (32%).

Mais une majorité (63%) des entreprises n’ont pas défini de modèle de monétisation et dont 39% ne prévoient pas de le faire.

35% des entreprises ne savent pas estimer le ROI des services digitaux et 38% estiment qu’il est trop tôt pour le faire.

8% considèrent leur marketplace comme levier principal de création de valeur

19% ont un ROI limité mais en progression

Au-delà du manque de ressource (34%) ce sont l’immaturité de l’écosystème (33%) d’une part, et le défaut de stratégies à adopter (27%) qui freinent les entreprises. Pour 46% d’entre elles, le fait de bénéficier de plus de partages d’expériences pourrait les inciter à engager une démarche.

« À travers ce premier panorama, nous retrouvons la confirmation de tendances identifiées, à commencer par le fait que l’ouverture du SI portée par l’IT au départ n’intègre pas assez en aval les métiers. Cette absence de vision transverse va engendrer des frictions au niveau de la gouvernance », explique Emmanuel Méthivier. « C’est pourquoi nous encourageons les entreprises à aligner les objectifs IT avec ceux des métiers afin qu’ils définissent ensemble leur stratégie et limitent ainsi les risques au moment de proposer des services digitaux, en interne ou en externe. Sur un plan technologique, les solutions existent et sont éprouvées, et les principaux écueils identifiés. C’est désormais la question de l’engagement de l’écosystème et la monétisation de ses services qui doit être envisagée. »

La Marketplace d’API arrive à la croisée de tous les enjeux, business et technologiques, auxquels les entreprises sont confrontées dans un contexte de forte « APIsation » et d’ouverture de leurs systèmes d’information. Les avantages de ce type de solution tel que le propose Axway, avec Amplify Enterprise Marketplace, sont également de permettre aux entreprises d’aller plus loin dans leur démarche de rationalisation/monitoring des services afin de répondre à des enjeux RSE, et de trouver de nouvelles sources de revenus. Il ne s’agit pas pour autant de tout jeter à la poubelle, la Marketplace s’intègre à l’environnement technologique existant, nous aidons les organisations à passer à la vitesse supérieure, en mettant en avant leurs services, en valorisant leurs écosystèmes (partenaires, clients, fournisseurs et même concurrents) et surtout en accélérant leur transformation digitale tout en optimisant leurs investissements. Avec ce type de solutions, les équipes IT et les départements métiers peuvent collaborer pour créer de nouvelles expériences digitales.