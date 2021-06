ROK lance la nouvelle version de sa plateforme

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

L’éditeur ROK fait évoluer sa plateforme et positionne les sujets liés à la gestion des accès (IAM), au Low code et au collaboratif au centre de ses nouvelles orientations.

Les interfaces proposées par ROK permettent aux collaborateurs de concevoir des applications d’entreprise complexes, d’orchestrer de nouvelles procédures et flux métier, d’interconnecter les systèmes existants ou encore de créer des robots (RPA), tout cela sans une ligne de code. L’architecture de ROK, articulée autour des rôles, permet d’attribuer automatiquement aux bonnes personnes l’accès à toute nouvelle application créée en fonction de ses responsabilités déclarées et partagées.

Les entreprises peuvent ainsi sécuriser leurs applications on-premise ou SaaS via le système centralisé de gestion des accès ROK. ROK permet aux équipes RH et commerciales de gérer les utilisateurs, de créer des flux de travail, de documenter les responsabilités et d’attribuer des responsabilités spécifiques sans aucune aide de l’informatique.