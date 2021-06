La solution USU Software Asset Management vérifiée par Oracle pour la collecte des données en environnement Fusion Middleware

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

USU est un partenaire de confiance d’Oracle. Cette vérification garantit que le processus de collecte des données respecte, voire dépasse, les exigences définies par l’éditeur. Les entreprises peuvent utiliser la solution d’USU pour collecter les données précises de leurs installations et d’utilisation des produits Fusion Middleware. Ils peuvent ainsi les soumettre à Oracle dans le cadre d’un audit de conformité logicielle en lieu et place des outils de l’éditeur.

La solution USU Software Asset Management est vérifiée par Oracle pour l’inventaire et la collecte de données des produits Fusion Middleware, tels que WebLogic, Oracle Application Server, Oracle Business Intelligence, Tuxedo, Webcenter, Forms & Reports et Oracle SOA.

La solution USU est également vérifiée pour la collecte des données autour d’Oracle Database, ainsi que les options et fonctionnalités associées. Ces données sont notamment utilisées à des fins d’optimisation et pour le calcul de conformité. On notera par exemple la possibilité de déterminer les causes d’activation des options, la rétrogradation des éditions de bases de données (si éligible), l’exclusion des options pouvant constituer des faux positifs, ou l’analyse des options activées de manière accidentelle.