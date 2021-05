R&S®Trusted Gate est disponible sur la Place de marché Microsoft® Azure

mai 2021 par Marc Jacob

R&S Trusted Gate est une solution de sécurité pour le cloud qui réalise un contrôle et une sécurité des données complets. Elle assure aux entreprises que les données personnelles ne sont jamais transférées involontairement vers d’autres pays et que les utilisateurs peuvent travailler en utilisant des pseudonymes, en conformité avec l’arrêt Schrems II de la Cour de justice européenne. Cette solution permet également aux organisations de se conformer facilement aux réglementations de chaque pays en matière de protection des données dans le monde, et gère efficacement et en toute sécurité les contrôles d’exportation des données. De plus, les services de cloud computing tels que Microsoft 365, Teams ou OneDrive peuvent être utilisés de manière transparente et hautement sécurisée, les données étant chiffrées et stockées dans des emplacements définis.