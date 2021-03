Qumulo étend ses services de protection des données avec une nouvelle intégration de Commvault

mars 2021 par Marc Jacob

Qumulo annonce l’intégration complète de ses solutions avec celles de Commvault, le leader mondial reconnu des solutions de protection des données d’entreprise. Ces nouvelles fonctionnalités augmentent la protection des données et accélèrent la productivité autour de la gestion des fichiers grâce à une solution unique et simplifiée qui permet aux entreprises gérant des pétaoctets de données et des milliards de fichiers de réduire considérablement les coûts, les risques et la complexité.

Avec la Qumulo File Data Platform, les organisations peuvent facilement et à moindre coût tirer parti de la valeur des ensembles massifs de données distribuées sur des sites on-premise et multiclouds pour assurer la visibilité des données avec une sécurité et une protection des données sans compromis. Ensemble, Qumulo et Commvault fournissent aux clients une solution fiable, rentable et intégrée qui accélère le processus de sauvegarde des données de fichiers volumineux et non structurés, afin d’améliorer la stratégie de protection des données de l’organisation grâce à un simple workflow unifié.

La nouvelle solution offre une intégration complète entre Commvault Backup & Recovery, à partir de la version R11.22 de Commvault, et Qumulo Core v3.0.0. Les flux de travail des clients sont simplifiés grâce à une vue unifiée dans le centre de commande de Commvault pour la gestion des tâches de sauvegarde et de restauration, et la surveillance en temps réel de l’état des tâches en un coup d’œil. L’intégration de l’API de Qumulo Core est automatiquement exploitée par Commvault pour créer, supprimer et comparer des snapshots, ce qui augmente considérablement les performances et la facilité d’utilisation. L’intégration de Qumulo et Commvault associe la puissance des fonctions de sauvegarde et de restauration de Commvault aux fonctions des services de données de Qumulo Protect, permettant ainsi aux clients de gérer les changements de données fichiers en temps réel via les API REST pour savoir en temps réel quels fichiers de leurs ensembles de données ont changé. L’intégration permet également aux travaux de sauvegarde de commencer en quelques minutes au lieu de quelques heures, jusqu’à 28 fois plus vite qu’auparavant.

Qumulo est un choix moderne pour les clients de Commvault qui souhaitent une plateforme de stockage fichiers prête pour le cloud avec un support client de renommée mondiale. Le logiciel de sauvegarde et de récupération de Commvault offre une myriade de fonctionnalités conçues pour faciliter le déploiement et la gestion.

Alors que les entreprises d’aujourd’hui continuent à accélérer l’innovation, la résolution des problèmes de gestion et de protection des données reste primordiale. L’exploitation de la puissance des données fichiers et leur protection n’ont jamais eu autant d’impact. Des organismes de recherche qui trouvent de nouveaux remèdes aux maladies, aux organismes de soins de santé qui exploitent les données de fichiers pour améliorer les soins aux patients ou accélérer les essais cliniques. Des organismes de médias et de divertissement qui créent la prochaine superproduction, aux compagnies pétrolières et gazières qui découvrent de nouvelles efficacités dans la découverte, l’extraction et la fourniture d’énergie, les données de fichiers non structurées sont le moteur de l’expérience humaine.