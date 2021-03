Boomi dévoile les nouveautés de « Boomi Flow »

mars 2021 par Marc Jacob

Boomi dévoile les nouveautés de « Boomi Flow », sa plateforme low-code d’automatisation des flux. Boomi Flow prend désormais en charge les déploiements multicloud et de cloud hybride pour offrir aux utilisateurs un cloud véritablement agile ainsi qu’une protection intégrée de leurs données sensibles. Grâce à un déploiement cloud ultra rapide et éprouvé s’appuyant sur une plateforme solide, qui fait référence sur le marché, les entreprises utilisatrices de Boomi Flow pourront se concentrer sur le développement d’activités créatrices de valeur.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, les entreprises font face une pression croissante s’agissant du développement de la relation commerciale et de collaboration avec de nombreux interlocuteurs, lesquels, qu’ils soient clients, partenaires ou employés, se trouvent sur des sites distincts et utilisent des appareils différents. Pourtant, l’engagement et la confiance qu’inspire une entreprise sont essentiels pour s’assurer qu’une relation soit pérenne et constructive. Avec Boomi Flow, les entreprises bénéficient, y compris dans leur interaction clients et où qu’ils se trouvent, d’une plateforme intégrée inter-applicative et de gestion des flux (workflow) grâce à la mise à disposition d’une architecture multicloud performante, englobant à la fois les composants applicatifs et les flux.

Boomi Flow permet aux entreprises d’accélérer leurs stratégies « cloud-first » sans introduire de risque. Les entreprises peuvent en effet exécuter les applications Boomi Flow dans tout type de cloud, y compris dans le cadre de déploiements hybrides, multicloud et sur site. L’outil est conçu pour se synchroniser facilement avec l’existant tout en laissant une empreinte minimale sur les infrastructures on-premises de l’entreprise, afin d’éviter de potentielles difficultés de migration futures. Par ailleurs, Boomi Flow prend en charge le contrôle et la sécurité des données grâce à un déploiement flexible et à la possibilité d’exécuter des applications à partir d’un cloud privé, tout en tirant parti de la simplicité de conception d’un espace de travail « cloud natif ».

Boomi Flow permet aux clients de rationaliser leurs opérations grâce à un temps record de déploiement, à un meilleur contrôle des échanges de données et à une meilleure gouvernance des données sensibles. La solution Boomi Flow permet la création de flux de travail et d’applications personnalisés tout en respectant les mandats réglementaires et les politiques d’entreprise en matière de protection des données. Les entreprises qui utilisent Boomi Flow pour développer les relations avec leurs utilisateurs peuvent profiter de l’agilité du déploiement multicloud, tout en bénéficiant de temps court d’exécution de Flow et de la data associée, garantissant ainsi la protection des données sensibles grâce à une gestion optimisée et sécurisée.

Boomi Flow est disponible dès à présent au niveau mondial.