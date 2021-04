Qumulo annonce un support natif d’Amazon Nimble Studio

avril 2021 par Marc Jacob

Avec Nimble Studio, les clients peuvent rapidement intégrer et collaborer avec des artistes de n’importe où dans le monde et produire du contenu plus rapidement et de manière plus rentable. Les artistes peuvent accéder à des postes de travail virtuels puissants, à un stockage à grande vitesse et à un rendu évolutif à travers l’infrastructure mondiale d’Amazon Web Services (AWS). Ils peuvent ainsi créer du contenu plus rapidement dans le cadre d’équipes virtuelles. Avec la gestion de données de fichiers haute performance de Qumulo, les clients peuvent débloquer des flux de création de contenu à distance à une échelle et une performance massives sur presque tous les aspects du cycle de vie des données des médias et du divertissement sur l’infrastructure mondiale AWS à l’échelle. La société apporte également une visibilité en temps réel, une mise en cache prédictive et une API complète.

Alimentées par des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) G4, les stations de travail virtuelles Amazon Nimble Studio fournissent une puissance de calcul à la demande pour répondre aux besoins de création de contenu les plus exigeants. Amazon Nimble Studio prend en charge à la fois Windows et Linux, ainsi que les applications de création de contenu numérique standard du secteur. Les clients d’Amazon Nimble Studio qui choisissent Qumulo reçoivent une solution de stockage de fichiers agnostique qui est simple à gérer dans le cloud.

Les entreprises de médias et de divertissement (M&E) ont connu une transformation numérique massive au cours de l’année dernière, de nombreux studios ayant opté pour la collaboration virtuelle dans le cloud. En raison de cela, Qumulo a connu une croissance sans précédent des données de fichiers créées par les clients M&E en 2020. La solution de la société a été adoptée par 7 des 10 premières entreprises de médias et de divertissement, et est conçue pour gérer les charges de travail de production de médias et de vidéos les plus exigeantes. Des studios de pointe comme Industrial Brothers, Cinesite, Raynault VFX et FuseFX, utilisent Qumulo pour produire des émissions de télévision, des longs métrages d’animation et des projets VFX de renommée mondiale, tels que The Greatest Showman, American Horror Story, The Boys d’Amazon Prime Video et The Avengers, pour n’en citer que quelques-uns.