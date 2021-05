Entrust dévoile une infrastructure à clé publique as a Service(PKIaaS) pour sécuriser la migration vers le cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Entrust annonce une infrastructure à clé publique as a Service (PKIaaS). L’offre Entrust PKIaaS est sécurisée, rapide à déployer, évolutive à la demande et fonctionne dans le cloud. Ce service contribue à réduire la complexité et à renforcer la sécurité des applications cloud d’une entreprise.

Entrust PKIaaS simplifie la migration vers le cloud grâce à des solutions sécurisées prêtes à être déployées avec rapidité et efficacité, s’appuyant sur plus de 25 ans d’expertise et d’innovation de la société en matière de solutions PKI.

L’architecture PKIaaS permet aux utilisateurs d’adapter la capacité à la demande, tout en préservant la simplicité par la réduction des services, applications et logiciels sur site, pour des scénarios faisant par exemple intervenir Active Directory PKI Service ou Private TLS/SSL ACME Service.

Entrust PKIaaS présente quatre atouts maîtres :

• Évolutivité : les applications modernes nécessitent des certificats plus nombreux mais à la durée de vie plus courte. L’offre PKIaaS est un système cloud natif très performant, pouvant atteindre une capacité quasi-illimitée suivant les besoins, avec l’appui des services professionnels des experts d’Entrust.

• Rapidité : la PKI d’une entreprise se doit de fonctionner avec rapidité et partout où celle-ci exerce son activité. PKIaaS se déploie et s’étend en quelques minutes, offrant une solution rapide pour sécuriser diverses applications métiers.

• Sécurité : PKIaaS assure la sécurité dont les entreprises nécessitent, avec des autorités de certification (CA) dédiées et des clés protégées dans les centres de données Entrust, sécurisées par les modules matériels de sécurité (HSM) nShield.

• Simplicité : la gestion devient plus problématique à mesure que les déploiements se diversifient et que les applications se complexifient. Entrust PKIaaS gère la PKI à la place des clients. Celle-ci est gérée et déployée à partir du portail Entrust Central Certificate Services, permettant aux entreprises de centraliser et faciliter l’administration de leur parc de certificats publics et privés.

Ce lancement s’inscrit dans la gamme d’offres générales Entrust as a Service, une démarche destinée à apporter aux entreprises simplicité, sécurité, rapidité et évolutivité pour leur migration vers le cloud. Conjointement, ces solutions protègent les applications critiques et complexes dans le domaine de la sécurité et de l’identité numérique, avec des services cloud clés en main, faciles à consommer et supportés par des experts. En outre, PKIaaS prend en charge d’autres applications, telles que l’authentification à base d’identifiants, et s’intègre de manière transparente avec les HSM d´Entrust, traçant ainsi une voie claire et fiable pour les déploiements cloud.