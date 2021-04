Scalnyx et le CEA proposent une solution pour accélérer l’analyse de données en toute confidentialité dans le cloud

avril 2021 par Marc Jacob

Scalnyx et le CEA s’associent pour proposer une solution industrielle « sécurisée par conception » pour accélérer l’exécution d’applications de traitement de données répondant aux plus fortes exigences de confidentialité. Baptisée Scaltrust, cette nouvelle solution intégrée allie les technologies de chiffrement homomorphe du CEA-List et d’accélération de logiciel de haute performance de Scalnyx.

La recrudescence des attaques sur les données personnelles met en évidence la vulnérabilité des infrastructures connectées à Internet. Les secteurs les plus touchés sont le médical, le commerce de détail, les organismes publics et l’assurance-finance. Au moment où de nombreux acteurs se tournent vers l’externalisation du stockage et de l’analyse de données à caractère privé sur des serveurs distants, comment garantir la confidentialité des données de leur collecte à leur traitement – y compris par des tiers distants – tout en respectant les réglementations en vigueur sur la transparence de la gestion de ces données ?

Le chiffrement homomorphe répond aux enjeux de confidentialité des données

Celles-ci étant manipulées uniquement sous forme chiffrée, le résultat des opérations est seulement accessible à la personne détenant la clef de déchiffrement. Le CEA-List a développé dans cet objectif la technologie Cingulata, qui permet de créer, d’optimiser et de déployer des applications de traitement sur données chiffrées sur des serveurs distants, tout en préservant leur confidentialité de bout en bout. Grâce à cette technologie, il est déjà possible d’adresser une large gamme d’applications où une réponse instantanée n’est pas requise, notamment dans les domaines de la santé, de l’énergie, de la lutte contre la contrefaçon, de l’usine du futur.

Bien que des optimisations de calcul soient réalisées dans le code généré par Cingulata, le déploiement des traitements sur les ressources de calcul reste un enjeu majeur pour atteindre les meilleures performances. Afin d’y répondre, Scalnyx a combiné Cingulata et sa technologie d’accélération de logiciel, Scalgo, associant les algorithmes de machine learning à un modèle d’exécution ultra léger et scalable.

Issue de cette combinaison, la nouvelle solution Scaltrust facilite le déploiement de codes applicatifs et permet de faire un meilleur usage des ressources de calcul disponibles. Les bénéfices de cette solution sont de réduire à la fois la consommation d’énergie et le temps de réponse de l’applicatif et donc de limiter le coût d’usage dans le cloud. Ceci ouvre l’usage du chiffrement homomorphe, pour l’analyse de données confidentielle dans le cloud, à de nouveaux domaines d’application comme la finance-assurance, la santé, la défense et le manufacturing. Le premier démonstrateur commun, qui se fondera sur des applications dans le secteur de la finance, est prévu pour la fin de l’année. La coopération entre Scalnyx et le CEA est soutenue par le projet européen Booster financé par l’agence EIT Manufacturing et par Bpifrance via la Bourse French Tech Emergence d’aide aux startups innovantes, suite à la labellisation Deeptech de Scalnyx.