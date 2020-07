Quest annonce une mise à jour de KACE

juillet 2020 par Marc Jacob

La nouvelle version de SMA (Systems Management Appliance) de la KACE permet de gérer facilement les mises à jour de Windows 10 et comprend des fonctionnalités étendues pour les Chromebooks. La nouvelle version de KACE Cloud Mobile Device Manager (MDM) inclut des améliorations de mise à jour des applications et le support de l’Apple TV. La nouvelle version du KACE Systems Deployment Appliance (SDA) prend en charge la mise à jour simultanée de plusieurs Remote Site Appliances (RSA) avec des paquets de provisionnements gérables comme tâches de postinstallation.

Quest Software, fournisseur mondial de logiciels de gestion des systèmes, de protection des données et de sécurité, annonce aujourd’hui une nouvelle version de KACE, une solution proposée par la division Quest Unified Endpoint Management et qui permet aux entreprises de contrôler leurs équipements connectés au réseau et d’automatiser les tâches de gestion et de maintenance des terminaux afin de garantir la conformité des licences et la sécurité du réseau tout en économisant du temps pour les équipes IT. La toute dernière version de l’offre KACE comprend KACE Systems Management Appliance (SMA) 10.2, KACE Cloud Mobile Device Manager (MDM) et KACE Systems Deployment Appliance (SDA) 7.2. Alors que les terminaux et les plateformes prolifèrent dans les réseaux d’entreprise, la complexité de la gestion et de la sécurisation des environnements augmente.

La dernière version de KACE SMA renforce la consolidation des activités de gestion pour les équipes informatiques. Les mises à jour comprennent des améliorations pour la gestion des Chromebooks et de nouvelles fonctionnalités intégrées à Windows 10 pour faciliter la mise à jour des appareils vers les dernières versions de l’OS, qui sont détectées et déployées de la même manière que les correctifs. De plus, les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité en permettant aux tickets parents de transmettre des informations aux tickets enfants et en permettant de retarder facilement l’application de correctifs directement à partir de la barre d’état système de KACE.

La dernière version de KACE Cloud MDM simplifie encore la gestion des terminaux mobiles grâce à des fonctionnalités automatisées qui permettent aux administrateurs informatiques de tenir à jour les applications mobiles gérées sans que l’utilisateur final doive les configurer. Les équipes informatiques peuvent mettre à jour les versions des applications et les pousser vers les appareils. La prise en charge des Apple TV permet aux administrateurs de gérer ces appareils de manière sure et cohérente, et apporte l’ajout de capacités d’enrôlement pour tvOS lors de la configuration d’Apple TV pour l’école ou l’entreprise.

La nouvelle version de KACE SDA offre aux équipes informatiques un moyen rapide et automatisé d’effectuer des mises à jour de systèmes à grande échelle sur plusieurs sites distants, ce qui permet de gagner énormément de temps. En outre, de nouveaux packages de provisionnement peuvent être gérés comme des tâches de post-installation, permettant de déployer des configurations personnalisées en même temps que d’autres tâches. Cela permet de réduire les couts opérationnels tout en garantissant que les systèmes connectés restent à jour et sécurisés.

Quest a été reconnu dans un certain nombre de rapports récents d’IDC MarketScape, notamment en tant que "Leader" dans l’IDC MarketScape : Worldwide Enterprise Mobility Management Software for Small and Medium-Sized Businesses 2019-2020 Vendor Assessment, doc #US45353919, novembre 2019.

En outre, Quest a été nommé "Major Player" dans trois autres rapports IDC MarketScape publiés en novembre 2019 et relatifs aux solutions de gestion de l’informatique des utilisateurs finaux :

IDC MarketScape : Worldwide Unified Endpoint Management Software 2019–2020 Vendor Assessment, Doc #US45355119, novembre 2019

IDC MarketScape : Worldwide Enterprise Mobility Management Software 2019-2020 Vendor Assessment, Doc #US45353719, novembre 2019

IDC MarketScape : Worldwide Enterprise Mobility Management Software for Ruggedized/IoT Device Deployments 2019–2020 Vendor Assessment, Doc #US45353819, novembre 2019

Disponibilité

KACE SMA 10.2 est disponible dès aujourd’hui.

La dernière version trimestrielle de KACE Cloud MDM est disponible aujourd’hui.

KACE SDA 7.2 est disponible aujourd’hui.