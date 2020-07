KUB Cleaner lance une nouvelle version de sa station blanche

juillet 2020 par Marc Jacob

KUB Cleaner, continue d’innover et présente la version « Satellite » de son KUB. KUB Cleaner répond ainsi aux attentes de nombreuses organisations qui souhaitent bénéficier d’une station blanche ergonomique, de petite dimension et simple à intégrer dans leurs environnements bureautiques et industriels.

Il suffit de brancher un équipement USB sur le KUB Satelitte : l’analyse est réalisée en quelques minutes à peine. Une fois l’analyse finie, le périphérique est alors sain et prêt à être connecté au réseau. Les KUB Satellite se gèrent simplement grâce un back-office en mode SaaS ou On-premise où sont centralisés la gestion des bornes, l’historique de leurs analyses, etc.

Le KUB Satellite bénéfice d’un format miniaturisé (boitier + écran tactile 8 pouces) qui lui permet d’être aisément intégré en tout lieu (environnements industriels, bureaux, etc.) et à l’infrastructure IT. Cette nouvelle station est une réelle innovation sur le marché et met en avant la capacité de KUB Cleaner à investir en continu pour concevoir des solutions de confiance.

Quelques caractéristiques et bénéfices de la version satellite du KUB

Une solution d’analyse et de décontamination autonome

Une protection renforcée des systèmes

Une intégration sans contrainte dans le SI existant

Un blocage de l’accès aux ports USB pour mieux les contrôler

Des mises à jour compatibles avec des environnements durcis ou isolés

Une station avec 2 à 5 antivirus

KUB Cleaner propose désormais une gamme de stations blanches étendues qui s’articule autour de trois offres : la Console, le Totem et le Satellite. Cela positionne KUB Cleaner comme le fournisseur souverain de stations blanches.