Axis et Azur Drones s’associent pour une surveillance périmétrique renforcée

juillet 2020 par Marc Jacob

Les produits développés par les 2 sociétés, désormais partenaires technologiques, sont en effet complémentaires pour renforcer la surveillance périmétrique sur les sites sensibles : - Les capteurs de détection d’Axis (caméras thermiques, radars) permettent de détecter efficacement des intrusions sur un site, de jour comme de nuit, - Skeyetech, le drone autonome d’Azur Drones est capable de décoller automatiquement en cas d’alerte pour assurer une levée de doutes rapide et précise. Le drone peut voler à 50 km/h et est équipé de caméras HD optique et thermique permettant d’identifier, comprendre et suivre une situation, 24h24 7j/7.

Le lien entre les capteurs de détection et le drone autonome Skeyetech est assuré directement via le logiciel de sécurité (Video Management System). Celui-ci récupère en direct les coordonnées GPS du point d’alerte détectées par les capteurs Axis et y envoie automatiquement le drone de surveillance, sous la simple supervision de l’agent de sécurité.

Ces nouveaux dispositifs de protection périmétrique, associant capteurs de détection et drone, permettent une prise de décision plus rapide et plus efficace. La réactivité et la mobilité du drone en font un outil hors-pair pour suivre un intrus, prévenir une crise ou gérer une situation évolutive. Ces dispositifs sont également peu coûteux en infrastructure puisqu’il suffit de quelques capteurs et d’un drone autonome pour sécuriser un site de plusieurs centaines d’hectares.