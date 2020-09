Quantum lance une nouvelle version de son logiciel DXi

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Quantum Corp. lance une nouvelle version avancée du logiciel pour appliances de sauvegarde DXi. Celle-ci permet de superviser à distance les systèmes de sauvegarde et de restauration via le logiciel Cloud-Based Analytics (CBA). Le logiciel DXi 4.1 s’intègre par ailleurs avec Veeam® Backup & Replication™ v10 et sa nouvelle fonction Fast Clone.

Le logiciel DXi 4.1 de Quantum tire parti de la technologie Fast Clone de Veeam Backup & Replication v10 pour accélérer les performances des sauvegardes complètes synthétiques. Au lieu de copier les blocs de données entre les fichiers, Fast Clone référence les blocs présents sur les volumes et ne les copie que si les fichiers sont modifiés. Ce procédé accélère les sauvegardes complètes synthétiques, tout en réduisant les besoins en espace disque et la charge sur les périphériques de stockage.

Les systèmes DXi de Quantum peuvent également désormais se connecter au logiciel Quantum Cloud-Based Analytics (CBA), un outil de services basé sur le Cloud qui assure une communication intégrée de bout en bout entre les systèmes Quantum et les experts en produits et support Quantum. Le logiciel CBA permet aux administrateurs de superviser à distance l’état des systèmes via un portail Cloud sécurisé. Lorsque les agents Quantum CBA sont activés sur les systèmes de sauvegarde DXi, ceux-ci envoient des données de télémétrie et de journaux au logiciel Quantum CBA. Les administrateurs peuvent alors superviser et suivre l’état et les statistiques des systèmes et de l’environnement via un portail centralisé qui leur offre une vue proactive sur les environnements de sauvegarde.

Le logiciel DXi 4.1 intègre, en outre, les améliorations suivantes :

Prise en charge de la réplication automatique d’image (AIR, Automatic Image Replication) ciblée Veritas NetBackup avec le nouveau plug-in AIR ciblé (Targeted AIR) OST ;

Topologie fan-in (réplication de plusieurs emplacements vers un seul) améliorée : jusqu’à 50:1 pour les systèmes DXi9000 et jusqu’à 30:1 pour les systèmes DXi4800 ;

Optimisation du chemin DXi Accent pour réduire la charge réseau ;

Configurations de mémoire système plus flexibles ;

Prise en charge de lecteurs de bande virtuels (VTD) supplémentaires pour le DXi4800 VTL.

Disponibilité

Une mise à niveau gratuite vers le logiciel DXi 4.1 est d’ores et déjà disponible pour toutes les appliances de sauvegarde DXi4800 et DXi9000.